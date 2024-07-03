Врач объяснила, сколько часов можно находиться на солнце, пока не случится тепловой удар Врач Уланкина: При тепловом ударе температура тела может повыситься до 42 °C 3 июля, 05:11 При тепловом ударе температура тела может повыситься до 42 °C. Обложка © Life.ru

Тепловой удар — это результат перегрева организма. Когда на улице или в помещении тепло, тело с помощью сложного механизма терморегуляции включает "режим охлаждения": расширяются сосуды, начинает усиленно выделяться пот. Но если человек долгое время находится на жаре, организм не может отвести лишнее тепло достаточно быстро. Из-за перегрева перестают нормально работать сердечно-сосудистая и нервная системы, головной мозг, органы дыхания, печень и почки. Если человеку не оказать помощь, тепловой удар может привести к остановке сердца, отёку лёгких, нарушению функции головного мозга, почечной недостаточности.

О симптомах теплового удара и первой помощи Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

При тепловом ударе человек ощущает сильную слабость и жажду, у него повышается температура тела — иногда до 41–42°C, становится красной и сухой кожа, пульс увеличивается, а давление резко снижается, начинается рвота. Из-за нарушения кровообращения и работы центральной нервной системы начинает болеть голова, сознание становится спутанным, могут возникнуть галлюцинации, судороги, обморок, развиться кома. При длительном перегреве могут обостриться хронические заболевания. Ольга Уланкина Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Чаще всего тепловой удар случается в жаркую погоду, если человек долгое время находится на улице, в помещении или в транспорте, где нет возможности искусственно охладить воздух. Во влажном климате риск развития теплового удара выше, так как из-за обилия водяных паров в воздухе испарение с кожи происходит медленнее. Но также тепловой удар может случиться в бане, в производственном цехе, где работают при высоких температурах, предупредила врач.

Особенно опасен перегрев для детей, потому что у них ещё не до конца сформирован механизм терморегуляции, пожилых людей, пациентов, которые принимают мочегонные препараты или лекарства, угнетающие работу потовых желёз, лиц с хроническими заболеваниями центральной нервной системы, сердца и сосудов, органов дыхания. Вероятность теплового удара выше у людей с заболеваниями щитовидной железы и ожирением, так как жировая прослойка ухудшает процесс теплообмена.

Если у человека есть признаки теплового удара, необходимо вызвать скорую помощь, а до её приезда сделать следующее: Уложить пострадавшего в тени или прохладном помещении, снять с него одежду.

Быстрее охладить тело помогут компрессы: полотенце или любую другую ткань необходимо смочить в прохладной воде и прикладывать ко лбу, рукам и ногам пострадавшего. Но ни в коем случае нельзя погружать человека в холодную воду или прикладывать ледяные компрессы: при расширенных сосудах это может привести к резкому переохлаждению и нарушению работы дыхательной системы и сердца.

Если человек в сознании, необходимо напоить его прохладной водой, по возможности добавив в неё немного соли. При потере сознания — поднести к носу ватку с нашатырным спиртом.

Нужно помнить, что жара не менее опасна для здоровья, чем холод. Чтобы избежать теплового удара, необходимо строго ограничивать время пребывания на солнце: детям — не более 30–60 минут, взрослым — 1,5–2 часа. В солнечную погоду обязательно надо носить головной убор, выбирать лёгкую и просторную одежду из натуральных тканей, пить больше воды и ограничить физическую активность, советует Уланкина. Восполнить потерю солей помогут минеральная вода и кисломолочные продукты. В жаркие дни лучше изменить рацион: есть больше овощей и фруктов, избегать тяжёлых, жирных блюд, копчёностей и солений, полностью отказаться от алкоголя и ограничить употребление кофе.

Авторы Андрей Горяничев