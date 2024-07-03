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Врач объяснила, сколько часов можно находиться на солнце, пока не случится тепловой удар

Врач Уланкина: При тепловом ударе температура тела может повыситься до 42 °C

3 июля, 05:11
При тепловом ударе температура тела может повыситься до 42 °C. Обложка © Life.ru

При тепловом ударе температура тела может повыситься до 42 °C. Обложка © Life.ru

Тепловой удар — это результат перегрева организма. Когда на улице или в помещении тепло, тело с помощью сложного механизма терморегуляции включает "режим охлаждения": расширяются сосуды, начинает усиленно выделяться пот. Но если человек долгое время находится на жаре, организм не может отвести лишнее тепло достаточно быстро. Из-за перегрева перестают нормально работать сердечно-сосудистая и нервная системы, головной мозг, органы дыхания, печень и почки. Если человеку не оказать помощь, тепловой удар может привести к остановке сердца, отёку лёгких, нарушению функции головного мозга, почечной недостаточности.

О симптомах теплового удара и первой помощи Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

При тепловом ударе человек ощущает сильную слабость и жажду, у него повышается температура тела — иногда до 41–42°C, становится красной и сухой кожа, пульс увеличивается, а давление резко снижается, начинается рвота. Из-за нарушения кровообращения и работы центральной нервной системы начинает болеть голова, сознание становится спутанным, могут возникнуть галлюцинации, судороги, обморок, развиться кома. При длительном перегреве могут обостриться хронические заболевания.

Ольга Уланкина

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

При тепловом ударе человек ощущает сильную слабость и жажду, у него повышается температура тела — иногда до 41–42°C, становится красной и сухой кожа, пульс увеличивается, а давление резко снижается, начинается рвота. Из-за нарушения кровообращения и работы центральной нервной системы начинает болеть голова, сознание становится спутанным, могут возникнуть галлюцинации, судороги, обморок, развиться кома. При длительном перегреве могут обостриться хронические заболевания.
При тепловом ударе человек ощущает сильную слабость и жажду, у него повышается температура тела — иногда до 41–42°C, становится красной и сухой кожа, пульс увеличивается, а давление резко снижается, начинается рвота. Из-за нарушения кровообращения и работы центральной нервной системы начинает болеть голова, сознание становится спутанным, могут возникнуть галлюцинации, судороги, обморок, развиться кома. При длительном перегреве могут обостриться хронические заболевания.

Чаще всего тепловой удар случается в жаркую погоду, если человек долгое время находится на улице, в помещении или в транспорте, где нет возможности искусственно охладить воздух. Во влажном климате риск развития теплового удара выше, так как из-за обилия водяных паров в воздухе испарение с кожи происходит медленнее. Но также тепловой удар может случиться в бане, в производственном цехе, где работают при высоких температурах, предупредила врач.

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Особенно опасен перегрев для детей, потому что у них ещё не до конца сформирован механизм терморегуляции, пожилых людей, пациентов, которые принимают мочегонные препараты или лекарства, угнетающие работу потовых желёз, лиц с хроническими заболеваниями центральной нервной системы, сердца и сосудов, органов дыхания. Вероятность теплового удара выше у людей с заболеваниями щитовидной железы и ожирением, так как жировая прослойка ухудшает процесс теплообмена.

Если у человека есть признаки теплового удара, необходимо вызвать скорую помощь, а до её приезда сделать следующее:

  • Уложить пострадавшего в тени или прохладном помещении, снять с него одежду.
  • Быстрее охладить тело помогут компрессы: полотенце или любую другую ткань необходимо смочить в прохладной воде и прикладывать ко лбу, рукам и ногам пострадавшего. Но ни в коем случае нельзя погружать человека в холодную воду или прикладывать ледяные компрессы: при расширенных сосудах это может привести к резкому переохлаждению и нарушению работы дыхательной системы и сердца.
  • Если человек в сознании, необходимо напоить его прохладной водой, по возможности добавив в неё немного соли. При потере сознания — поднести к носу ватку с нашатырным спиртом.

Нужно помнить, что жара не менее опасна для здоровья, чем холод. Чтобы избежать теплового удара, необходимо строго ограничивать время пребывания на солнце: детям — не более 30–60 минут, взрослым — 1,5–2 часа. В солнечную погоду обязательно надо носить головной убор, выбирать лёгкую и просторную одежду из натуральных тканей, пить больше воды и ограничить физическую активность, советует Уланкина. Восполнить потерю солей помогут минеральная вода и кисломолочные продукты. В жаркие дни лучше изменить рацион: есть больше овощей и фруктов, избегать тяжёлых, жирных блюд, копчёностей и солений, полностью отказаться от алкоголя и ограничить употребление кофе.

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Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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