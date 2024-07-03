Олды вспомнят: 5 звёзд времён нулевых, которые сошли с ума и теперь вызывают только жалость

Успех и популярность могут привести к неожиданным и порой трагическим последствиям. Собрали истории пяти звёзд, которые в нулевых купались в лучах славы, но со временем потеряли рассудок и теперь вызывают лишь сочувствие.

1. Аманда Байнс

Аманда Байнс: Путь от славы до психиатрической клиники. Фото © Wikipedia / The Heart Truth, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amandaamandaamanda1986

Аманда Байнс была настоящей звездой подростковых комедий, её любили за роли в фильмах вроде "Чего хочет девушка" и "Она — мужчина". Но карьера девушки резко пошла под откос из-за проблем с алкоголем и наркотиками. В 2010 году она исчезла с экранов и начала попадать в скандальные истории: аресты за вождение в нетрезвом виде, поджоги, обвинения в краже. Психическое состояние Байнс ухудшалось, и в 2013 году она была госпитализирована в психиатрическую клинику. Несмотря на попытки вернуться в кино, состояние Аманды остаётся нестабильным. В 2023 году её снова отправили в больницу — после прогулки актрисы по Лос-Анджелесу полностью обнажённой.

2. Канье Уэст

Канье Уэст: Как звезда хип-хопа потеряла рассудок. Фото © ТАСС / ABACA, © VK / NR

Канье Уэст, легенда хип-хопа и моды, всегда был известен своим эксцентричным поведением. Однако после развода с Ким Кардашьян в 2021 году его поведение стало более беспорядочным. Музыкант начал публиковать странные и оскорбительные посты в социальных сетях, включая антисемитские высказывания. В 2021 году он сменил своё имя на Йе, а в 2022-м публично поддержал движение White Lives Matter, вызвав волну критики. Его биполярное расстройство стало достоянием общественности, и теперь странные выходки Канье являются поводом для беспокойства, а не восхищения.

3. Бритни Спирс

Бритни Спирс: Принцесса поп-музыки и её борьба с безумием. Фото © Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Бритни Спирс была иконой поп-музыки в нулевых, но её жизнь за кулисами оказалась намного сложнее. В 2007 году она шокировала мир, побрившись наголо, и вскоре её принудительно госпитализировали. Бритни страдает биполярным расстройством. Её поведение часто было неадекватным: похищение собственных детей, наркотическая зависимость, суды за опеку. Целых 13 лет она находилась под опекой своего отца и только недавно смогла освободиться. Несмотря на это, странные танцы и откровенные фотографии певицы в социальных сетях продолжают вызывать недоумение и сожаление у поклонников.

4. Шайа Лабаф

Шайа Лабаф: Разрушение карьеры и психические проблемы. Фото © Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / LaCameraChiara

Шайа Лабаф был молодым и перспективным актёром, известным по фильмам "Трансформеры" и "Индиана Джонс". Но его поведение становилось всё более странным и опасным. В 2005 году он угрожал человеку ножом, а в 2007-м был арестован за незаконное проникновение в аптеку. Пристрастие Шайи к алкоголю привело к множественным арестам, а в 2014 году он появился на красной дорожке с пакетом на голове с надписью "Я больше не знаменит". Ситуация ухудшилась после обвинений в насилии со стороны бывшей девушки — FKA Twigs. Сейчас он пытается лечиться, но карьера актёра находится на грани краха.

5. Эзра Миллер

Эзра Миллер: Восходящая звезда Голливуда и её падение. Фото © ТАСС / Image Press Agency / ABACA, Abaca Press

Эзра Миллер был восходящей звездой Голливуда, известной по ролям в фильмах "Фантастические твари" и "Лига справедливости". Однако его поведение становилось всё более тревожным. В 2020 году актёр был арестован за нападение в баре на Гавайях, а затем последовали обвинения в похищении и насилии. Миллер стал фигурантом нескольких судебных дел и утратил доверие коллег и поклонников. Его карьера под угрозой, и теперь он больше известен своими скандалами, чем ролями в кино.