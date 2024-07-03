"Не читайте желтуху": Жена актёра Панкратова-Чёрного высказалась о слухах про его госпитализацию
Супруга Панкратова-Чёрного опровергла слухи о его госпитализации и диагнозе
Жена актёра Александра Панкратова-Чёрного Юлия Монахова опровергла сообщения СМИ о госпитализации супруга с поражением сосудов головного мозга из-за жары.
"Пожалуйста, не читайте желтуху. У Александра Васильевича всё абсолютно нормально", — сообщила она в беседе с 360.ru. Однако не стала уточнять, попадал ли артист в больницу и ставили ли ему какие-то диагнозы.
Ранее появились сообщения о том, что актёр Александр Панкратов-Чёрный провёл в московской больнице два дня. По данным СМИ, он угодил в реанимацию после того, как потерял сознание из-за жары. Сообщалось, что врачи диагностировали ему поражение сосудов мозга.
ТАСС / Андрей Епихин