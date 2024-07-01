"Смешно": Актёр Панкратов-Чёрный раскрыл размер своей пенсии

Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный раскрыл журналистам размер своей пенсии и то, из чего она складывается. По словам легендарного актёра, его базовая выплата составляет 17,6 тысячи рублей, что, признался он, слишком мало.

"Что это такое? Смешно! Поэтому я очень благодарен мэру Москвы Собянину за доплату в размере 30 тысяч рублей: её выплачивают народным и заслуженным артистам, живущим в Москве. Это инициатива Сергея Семёновича, так что мы очень благодарны ему за это", — сказал актёр в беседе с aif.ru.

Панкратов-Чёрный отметил, что практически все народные артисты — люди немолодые, которым необходимо покупать лекарства или, например, лечиться в санаториях. Однако даже такая надбавка не спасёт, если у человека есть семья, дети и внуки, которым нужно помогать.

В то же время многие артисты не снимаются в кино по состоянию здоровья — и им приходится "хоть где-то" подрабатывать, например в такси, и 75-летний актёр лично видел такие случаи. В связи с этим он признаётся, что рад и сегодня зарабатывать своей основной профессией.

"Не работать я не могу. Не только потому, что денег не хватает. Просто без кино мне не прожить. И потом я убеждён, что чем дольше человек работает, тем дольше будет оставаться активным. Работа мобилизует. И про болячки забываешь. Недаром говорят, что сцена лечит", — добавил Панкратов-Чёрный.