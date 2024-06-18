"Ненамного больше": Домогаров рассказал о размере своей пенсии

Народный артист России Александр Домогаров рассказал о своей пенсии. При этом артист отметил, что не помнит коллег, которые перестали бы работать после достижения пенсионного возраста.

"Дело совсем не в гонорарах, а в смысле существования. Нам этого нельзя — мир остановится! Хотя нет, вру. Знаю одного очень известного и популярного артиста, который в недавнем видеоинтервью сказал: "Я профессиональный пенсионер! Предложите сейчас Гамлета — ни за какие деньги не соглашусь!" — отметил 60-летний Домогаров в беседе с aif.ru.

Актёр рассказал, что однажды озвучил свою пенсию и получил выговор от команды. Конкретную сумму называть он не стал, но подчеркнул, что выплата "ненамного больше", чем у остальных россиян.