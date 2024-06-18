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18 июня, 16:34

"Ненамного больше": Домогаров рассказал о размере своей пенсии

Актёр Домогаров рассказал о пенсии и объяснил, почему продолжает работать

Александр Домогаров. Обложка © TACC / Софья Сандурская

Александр Домогаров. Обложка © TACC / Софья Сандурская

Народный артист России Александр Домогаров рассказал о своей пенсии. При этом артист отметил, что не помнит коллег, которые перестали бы работать после достижения пенсионного возраста.

"Дело совсем не в гонорарах, а в смысле существования. Нам этого нельзя — мир остановится! Хотя нет, вру. Знаю одного очень известного и популярного артиста, который в недавнем видеоинтервью сказал: "Я профессиональный пенсионер! Предложите сейчас Гамлета — ни за какие деньги не соглашусь!" — отметил 60-летний Домогаров в беседе с aif.ru.

Актёр рассказал, что однажды озвучил свою пенсию и получил выговор от команды. Конкретную сумму называть он не стал, но подчеркнул, что выплата "ненамного больше", чем у остальных россиян.

А ранее певец Лев Лещенко признался, что получает пенсию 30 тысяч рублей. При этом 82-летний артист не жалуется и даже не просит надбавки, которая положена ему как народному артисту РСФСР.

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Наталья Исакова
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