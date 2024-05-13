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13 мая, 15:01

"Средняя по городу": Лещенко раскрыл размер пенсии и рассказал, хватает ли ему

Певец Лев Лещенко: Моя пенсия — 30 тысяч рублей, но я не педалирую эту тему

Певец Лев Лещенко признался, что получает пенсию 30 тысяч рублей. При этом 82-летний артист не жалуется и даже не просит надбавки, которая положена ему как народному артисту РСФСР.

"У меня пенсия не очень большая, всего 30 тысяч. Её исправно мне перечисляют. Но я достаточно много работаю, поэтому я никогда не педалирую тему своей пенсии. Ну, пенсия как пенсия, как у всех людей, которые отработали своё. Средняя по городу", — отметил он в беседе с aif.ru.

Исполнитель хита "День Победы" добавил, что не подавал заявление на добавку к пенсии, ведь "есть люди, которым это действительно нужно", например пожилые актёры. Хотя сделать это певцу достаточно легко — он близко знаком с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Он делает какие-то другие добрые поступки в мой адрес. Скажем, он мне дал офис, который я занимаю. Не в личное пользование, это не собственность. Офис хороший, где у меня есть и студия, и небольшая сценка, и прочее", — сказал Лещенко.

"Трудновато петь": Лев Лещенко сделал неожиданное признание о будущем своей карьеры
"Трудновато петь": Лев Лещенко сделал неожиданное признание о будущем своей карьеры

Ранее россиянам рассказали, как обзавестись стажем для начисления пенсии. Возможность этого предоставляет добровольное пенсионное страхование.

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ТАСС / Артём Геодакян

Никита Осипов
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