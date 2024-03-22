"Трудновато петь": Лев Лещенко сделал неожиданное признание о будущем своей карьеры
Лев Лещенко заявил, что скоро может уйти со сцены
Лев Лещенко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певец Лев Лещенко допустил, что скоро может уйти со сцены. Народный артист РСФСР признался, что ему "трудновато петь" сольные концерты и на данный момент он соглашается лишь на наиболее интересные или необходимые предложения. Однако 82-летний исполнитель продолжает работать в студии и получать удовольствие от профессии.
"Самое главное, я работаю в студии и пишу не меньше 15–20 новых песен в год. В моём возрасте тоже можно получать удовольствие от своей профессии. Главное — не надоедать ни себе, ни зрителю! Что я и стараюсь делать. А ещё есть много интересного и кроме творчества", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".
Ранее окончательное решение о будущем своей сценической карьеры сделал Валерий Леонтьев. Директор народного артиста России Борис Чигирёв напомнил, что сейчас это решение было лишь объявлено официально, так как на деле певец уже давно не даёт концертов. Причина, по его словам, кроется в возрасте — исполнителю 75 лет.