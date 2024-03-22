"Трудновато петь": Лев Лещенко сделал неожиданное признание о будущем своей карьеры

Певец Лев Лещенко допустил, что скоро может уйти со сцены. Народный артист РСФСР признался, что ему "трудновато петь" сольные концерты и на данный момент он соглашается лишь на наиболее интересные или необходимые предложения. Однако 82-летний исполнитель продолжает работать в студии и получать удовольствие от профессии.

"Самое главное, я работаю в студии и пишу не меньше 15–20 новых песен в год. В моём возрасте тоже можно получать удовольствие от своей профессии. Главное — не надоедать ни себе, ни зрителю! Что я и стараюсь делать. А ещё есть много интересного и кроме творчества", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".