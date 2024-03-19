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19 марта, 12:54

Друг Леонтьева объяснил решение артиста "уйти на пенсию"

Друг Леонтьева Герцман: Завершил карьеру, потому что надоело ездить по гастролям

Валерий Леонтьев. Обложка © VK / Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев. Обложка © VK / Валерий Леонтьев

Народный артист России, певец Валерий Леонтьев закончил эстрадную карьеру раньше, чем в этом году, просто объявил об этом только сейчас. У музыканта уже давно нет регулярных гастролей и ему попросту надоело ездить, рассказал друг исполнителя, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Герцман.

"Если он и закончил карьеру, то закончил намного раньше, чем в этом году. У него нет постоянных гастролей. Ему надоело ездить. Вот и всё", объяснил Герцман в беседе с NEWS.ru.
Названа сумма, за которую Леонтьев готов прилететь в РФ на корпоратив из Майами
Названа сумма, за которую Леонтьев готов прилететь в РФ на корпоратив из Майами

Напомним, Леонтьев перестал появляться в медиаполе в 2020 году. Последние несколько лет он живёт в США, где борется с тяжёлым недугом. Однако в ноябре прошлого года директор певца объявил, что артист планирует возвращение на сцену в 2024-м. Но, судя по всему, планы сорвались — сегодня представитель музыканта сообщил о завершении его карьеры. При этом музыкальный критик высказал мнение, что уникального для своего времени исполнителя пережевала "эстрадная машина". Он просто затерялся на фоне остальных артистов.

Юрий Лысенко
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