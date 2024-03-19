Друг Леонтьева объяснил решение артиста "уйти на пенсию"

Народный артист России, певец Валерий Леонтьев закончил эстрадную карьеру раньше, чем в этом году, просто объявил об этом только сейчас. У музыканта уже давно нет регулярных гастролей и ему попросту надоело ездить, рассказал друг исполнителя, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Герцман.