75-летний Казанова Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены
Директор Леонтьева объявил, что артист уходит со сцены
Сегодня Валерию Леонтьеву исполнилось 75 лет. Обложка © Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Народный артист России Валерий Леонтьев принял решение уйти со сцены. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора исполнителя Бориса Чигирёва.
"Валерий Яковлевич давно уже покинул сцену, просто сейчас объявил об этом официально. Но мы уже давно не даём концерты и не снимаемся ни в каких программах по причине того, что ему уже 75 лет", — пояснил он.
Отметим, что в 2020 году артист внезапно исчез из медийного пространства. Последние годы исполнитель боролся с тяжёлой болезнью в своей резиденции в США. Но совсем недавно команда Леонтьева успела обнадёжить поклонников главного Казановы российской эстрады. Перед новым годом директор Валерия Яковлевича рассказал, что пропавший с радаров певец вернётся на сцену в 2024-м. Так и вышло: в середине января Леонтьев выступил на закрытой вечеринке в Дубае, а позже в распоряжении журналистов оказался его обновлённый райдер: оказалось, что он готов выступить на корпоративе за 12 миллионов рублей.