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16 января, 16:05

Валерий Леонтьев вернулся на сцену после трёхлетнего перерыва из-за болезни

Валерий Леонтьев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Валерий Леонтьев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На днях на закрытой вечеринке в Дубае выступил певец Валерий Леонтьев, который уехал из России в Майами. В 2020 году артист внезапно исчез из медийного пространства. Последние годы исполнитель боролся с тяжёлой болезнью в своей резиденции в США.

На выступлении в Дубае артист появился в узких кожаных брюках, похудевший и немного пошатывавшийся, он исполнил свой хит "Дельтаплан" без фонограммы. По информации kp.ru, гонорар Леонтьева за мероприятие составил около 10 миллионов рублей, хотя на сцене он пробыл чуть меньше часа.

Директор Леонтьева рассказал, когда пропавший с радаров певец может вернуться на сцену
Директор Леонтьева рассказал, когда пропавший с радаров певец может вернуться на сцену

А ранее Лайф писал, что певец Игорь Николаев появился на "Жаре FEST" после тяжёлой операции на сердце. Артист заметно похудел, однако выглядел неплохо и держался бодрячком.

Дарья Нарыкова
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