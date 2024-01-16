Валерий Леонтьев вернулся на сцену после трёхлетнего перерыва из-за болезни

На днях на закрытой вечеринке в Дубае выступил певец Валерий Леонтьев, который уехал из России в Майами. В 2020 году артист внезапно исчез из медийного пространства. Последние годы исполнитель боролся с тяжёлой болезнью в своей резиденции в США.

На выступлении в Дубае артист появился в узких кожаных брюках, похудевший и немного пошатывавшийся, он исполнил свой хит "Дельтаплан" без фонограммы. По информации kp.ru, гонорар Леонтьева за мероприятие составил около 10 миллионов рублей, хотя на сцене он пробыл чуть меньше часа.