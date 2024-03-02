Названа сумма, за которую Леонтьев готов прилететь в РФ на корпоратив из Майами

В Сети появилась информация о том, что концерт певца Валерия Леонтьева в мае не состоится. Однако менеджер артиста Борис Чигирёв опроверг эту информацию и заявил, что никаких выступлений в ОАЭ изначально не планировалось. Звезда отказывается от больших сольников и в честь своего 75-летнего юбилея. Как сообщает SHOT, Леонтьев готов выйти и спеть только на корпоративах — даже в России.

По информации телеграм-канала, от больших концертов артист отказывается из-за возраста. По словам Леонтьева, подобные выступления на массовую аудиторию он уже не выдерживает. Сделать исключение певец не может даже ради грядущего юбилея — 19 марта ему исполнится 75 лет.

Однако артист готов прилететь за 12 миллионов рублей на корпоратив, и даже в Россию, несмотря на то что с началом СВО он большую часть времени проводит в Майами. Леонтьев по желанию заказчика может прибыть вместе с артистами своего балета. Райдер у певца довольно скромный: уютные, комфортные гримёрки, кофе, вода, бутерброды.