Директор Валерия Леонтьева раскрыл, планирует ли певец эмигрировать в США

Директор народного артиста Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг слухи об эмиграции певца в США. Он напомнил, что жена исполнителя Людмила Исакович давно живёт в Соединённых Штатах и Леонтьев регулярно навещает её.

При этом в Россию с юбилейным концертом артист приезжать не планирует. 19 марта Леонтьеву исполнится 75 лет.

"Нет, не хочет. Никаких активностей", — сказал Чигирев в беседе с kp.ru.