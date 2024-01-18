Директор Валерия Леонтьева раскрыл, планирует ли певец эмигрировать в США
Директор Леонтьева Чигирев заявил, что артист не планирует эмигрировать в США
Директор народного артиста Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг слухи об эмиграции певца в США. Он напомнил, что жена исполнителя Людмила Исакович давно живёт в Соединённых Штатах и Леонтьев регулярно навещает её.
При этом в Россию с юбилейным концертом артист приезжать не планирует. 19 марта Леонтьеву исполнится 75 лет.
"Нет, не хочет. Никаких активностей", — сказал Чигирев в беседе с kp.ru.
Ранее Лайф сообщал, что Леонтьев вернулся на сцену после трёхлетнего перерыва из-за болезни. Он выступил на закрытой вечеринке в Дубае, но СМИ тем не менее узнали подробности, в том числе о том, сколько составил гонорар артиста.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев