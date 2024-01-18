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18 января, 12:42

Директор Валерия Леонтьева раскрыл, планирует ли певец эмигрировать в США

Директор Леонтьева Чигирев заявил, что артист не планирует эмигрировать в США

Директор народного артиста Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг слухи об эмиграции певца в США. Он напомнил, что жена исполнителя Людмила Исакович давно живёт в Соединённых Штатах и Леонтьев регулярно навещает её.

При этом в Россию с юбилейным концертом артист приезжать не планирует. 19 марта Леонтьеву исполнится 75 лет.

"Нет, не хочет. Никаких активностей", — сказал Чигирев в беседе с kp.ru.

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Ранее Лайф сообщал, что Леонтьев вернулся на сцену после трёхлетнего перерыва из-за болезни. Он выступил на закрытой вечеринке в Дубае, но СМИ тем не менее узнали подробности, в том числе о том, сколько составил гонорар артиста.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александра Мышляева
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