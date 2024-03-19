Музыкальный критик назвал формальным уход Леонтьева со сцены: "Его съела эстрадная машина"

Певец Валерий Леонтьев, известный своими хитами во времена СССР, в последние годы не появлялся на публике, поэтому его недавнее заявление об уходе не будет ощутимо публикой. Об этом заявил музыкальный критик Александр Волков.

"Мы наблюдали неоднократно, как артисты говорили, что у них будет прощальный концерт. Они уходят, потом возвращаются, потом у них опять что-то происходит. Это формальный момент, который не имеет существенного информационного значения", — заявил эксперт в разговоре с РИА "ФедералПресс".

Несмотря на это, Волков восхищён умением артиста создавать тонкое сочетаний модных на тот момент ритмов, совмещая в себе артистизм и яркую сценическую подачу. Однако специалист считает, что со временем "звезду первой величины" съела "эстрадная машина" и он стал одним из.