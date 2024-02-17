Жена актёра Панкратова-Чёрного опровергла слухи о его проблемах с лёгкими
Александр Панкратов-Чёрный. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Жена актёра Александра Панкратова-Чёрного Юлия Монахова заявила, что у артиста нет проблем с лёгкими на фоне переломов рёбер. По её словам, на данное время её муж занят репетициями новых выступлений.
"Это вражеские голоса. Ничего подобного", — сказала Монахова в беседе с РИА "Новости".
Ранее появились сообщения о том, что актёр Александр Панкратов-Чёрный попал в больницу с подозрением на инфаркт. Он тогда пожаловался на сильную боль в груди. Однако в клинике сообщили, что опасаться инфаркта не стоит, но у артиста сломаны пять рёбер. Позднее стало известно об осложнениях, вызванных переломом рёбер, у Панкратова-Чёрного. Сам он говорит, что сосредоточен на восстановлении и не беспокоится о том, что спектакли с его участием отменят, потому что его можно заменить другим исполнителем.