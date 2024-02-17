Стали известны тревожные подробности о состоянии Панкратова-Чёрного

У актёра Александра Панкратова-Чёрного из-за перелома шести ребёр усугубились проблемы с лёгкими. SHOT пишет, что сильная одышка не позволяет артисту находиться в положении лёжа, а самые лёгкие нагрузки приводят к посинению кожи.

По сведениям телеграм-канала, после полученных народным артистом в Красноярске переломов ему диагностировали ушиб лёгких, который дал осложнения. Динамика восстановления не внушает врачам оптимизма: у актёра обнаружены гидроторакс и симптомы дыхательной недостаточности.

Помимо вышеперечисленного, компьютерная томография показала, что у Панкратова-Чёрного образовалась доброкачественная опухоль в печени, а ещё есть проявления хронического холецистита. Чтобы установить полную картину, медики проведут артисту дополнительную магнитно-резонансную томографию.