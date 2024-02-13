"Скажи им, что я живой": Пострадавший из-за ледяного дождя актёр Баринов вышел на связь
Актёр Баринов, пострадавший из-за гололедицы в Москве, отделался ушибами
Валерий Баринов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Народный артист России Валерий Баринов, пострадавший из-за гололедицы в Москве, отделался ушибами, сейчас актёр отдыхает дома и очень просит его не беспокоить. Об этом рассказала его агент Мария.
"Теперь его просто атакуют СМИ, не дают ему уснуть. Ему надо отдыхать, они всё звонят, он говорит мне: "Скажи им, что я живой". Может быть, спектакли какие-то отменятся, посмотрим по состоянию", — рассказала Мария телеканалу "360".
По её словам, никаких переломов у артиста нет — только ушибы.
Напомним, Баринов получил травму из-за ледяного дождя, который накрыл Москву в понедельник, 12 февраля: актёр поскользнулся и упал прямо возле подъезда своего дома, сильно повредив спину. Превозмогая боль, он вышел на сцену, мужественно отыграл спектакль — и только потом ему вызвали скорую. Госпитализировать Валерия Александровича не стали — он лечится дома.