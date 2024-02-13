"Скажи им, что я живой": Пострадавший из-за ледяного дождя актёр Баринов вышел на связь

Народный артист России Валерий Баринов, пострадавший из-за гололедицы в Москве, отделался ушибами, сейчас актёр отдыхает дома и очень просит его не беспокоить. Об этом рассказала его агент Мария.

"Теперь его просто атакуют СМИ, не дают ему уснуть. Ему надо отдыхать, они всё звонят, он говорит мне: "Скажи им, что я живой". Может быть, спектакли какие-то отменятся, посмотрим по состоянию", — рассказала Мария телеканалу "360".