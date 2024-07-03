Актёр Панкратов-Чёрный попал в реанимацию с поражением сосудов мозга из-за жары
Александр Панкратов-Чёрный. Обложка ТАСС / Владимир Гердо
Актёр Александр Панкратов-Чёрный провёл в московской больнице два дня. Он угодил в реанимацию после того, как потерял сознание из-за жары. Врачи диагностировали ему поражение сосудов мозга, сообщает Mash.
На днях актёру стало плохо в библиотеке на юге Москвы. У него опустилось давление, из-за чего он потерял сознание. Панкратов-Чёрный потом пожаловался медикам на нервы и переутомление. По данным Mash, в результате обследования врачи выявили у него поражение мелких кровеносных сосудов мозга, скопление жидкости там же и признаки атрофии. Медики также обработали и перевязали гноящуюся пятисантиметровую гематому на локте артиста.
Ранее Life.ru писал, что у Александра Панкратова-Чёрного усугубились проблемы с лёгкими на фоне перелома рёбер, из-за чего ему стало труднее дышать. Врачи обнаружили у него гидроторакс и симптомы дыхательной недостаточности. Однако позднее его жена Юлия Монахова опровергла эту информацию, заявив, что актёр находится в добром здравии и проводит репетиции.