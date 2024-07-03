Друг рассказал о состоянии онкобольного Отара Кушанашвили после двух клинических смертей
Журналист Полупанов: Отар Кушанашвили набирается сил перед дальнейшим лечением
Друг и коллега по цеху журналиста Отара Кушанашвили Владимир Полупанов рассказал, как протекает лечение телеведущего. Об этом сообщает 360.ru.
"У Отара всё по-прежнему, ничего нового не происходит. Он приходит в себя. Сейчас ему делают капельницы и снотворное, потому что он беспокойный и ночами плохо спит", — сообщил Полупанов.
Он добавил, что дальнейший курс лечения Кушанашвили с большой долей вероятности пройдёт в медицинском центре онкологии имени Н.Н. Блохина. Он набирается сил для того, чтобы пройти дальнейшее обследование и операцию, резюмировал друг журналиста.
Ранее Отар Кушанашвили вышел на связь из реанимационного отделения после проведённой ему операции на недавно обнаруженной раковой опухоли. По словам журналиста, болезнь очень сильно вымотала его и он пережил уже две клинические смерти. Однако шоумен сохраняет оптимистичный настрой и обещает своим друзьям скорую встречу.
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