Друг рассказал о состоянии онкобольного Отара Кушанашвили после двух клинических смертей

Друг и коллега по цеху журналиста Отара Кушанашвили Владимир Полупанов рассказал, как протекает лечение телеведущего. Об этом сообщает 360.ru.

"У Отара всё по-прежнему, ничего нового не происходит. Он приходит в себя. Сейчас ему делают капельницы и снотворное, потому что он беспокойный и ночами плохо спит", — сообщил Полупанов.

Он добавил, что дальнейший курс лечения Кушанашвили с большой долей вероятности пройдёт в медицинском центре онкологии имени Н.Н. Блохина. Он набирается сил для того, чтобы пройти дальнейшее обследование и операцию, резюмировал друг журналиста.