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29 июня, 14:05

Отар Кушанашвили вышел на связь из реанимации и заявил, что пережил две клинические смерти

Полупанов опубликовал СМС от Кушанашвили про реанимацию и две клинические смерти

Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Телеведущий Отар Кушанашвили вышел на связь из реанимации и рассказал, что пережил две клинические смерти и очень устал, но гордится собой. Сообщение от шоумена впервые после его госпитализации в Красногорске получил его друг — обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов.

"Мои любимые друзья Володя и Табриз. И без моих слов, которые я передаю через Луизу, самоочевидно, что я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути, своего понимания места в мире… Две клинические смерти, недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор. Я очень-очень-очень устаю, но я очень-очень-очень горд собой", — приводит критик слова телеведущего в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, Кушанашвили поблагодарил друзей за "всегдашнюю любовь" и попросил опубликовать в Сети указанное сообщение. Шоумен пообещал, что непременно с ними встретится и они вместе убедятся, что нет ничего важнее человеческой жизни.

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Напомним, что 20 июня Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Телеведущему диагностировали острую непроходимость кишечника и решили сделать срочную операцию. В ходе вмешательства врачи обнаружили у журналиста опухоль. 22 июня Отару Кушанашвили исполнилось 54 года, день рождения он "отметил" в реанимационной палате. Официального подтверждения информации об онкологии или потере речевых функций у журналиста пока нет. В окружении уверяют, что это просто слухи.

Дарья Нарыкова
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