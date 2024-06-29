Отар Кушанашвили вышел на связь из реанимации и заявил, что пережил две клинические смерти

Телеведущий Отар Кушанашвили вышел на связь из реанимации и рассказал, что пережил две клинические смерти и очень устал, но гордится собой. Сообщение от шоумена впервые после его госпитализации в Красногорске получил его друг — обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов.

"Мои любимые друзья Володя и Табриз. И без моих слов, которые я передаю через Луизу, самоочевидно, что я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути, своего понимания места в мире… Две клинические смерти, недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор. Я очень-очень-очень устаю, но я очень-очень-очень горд собой", — приводит критик слова телеведущего в соцсети "ВКонтакте".