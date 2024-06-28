У больного раком Отара Кушанашвили могут отказать органы из-за перитонита

Источник из близкого окружения рассказал телеграм-каналу, что сейчас Отар в реанимации на ИВЛ. Врачи опасаются отказа органов из-за смертельно опасного воспаления. Время от времени звёздный пациент приходит в себя, но говорить не в силах. Общается он движениями и глазами, но всё равно просится домой. Ему предстоит третья операция — удаление злокачественной опухоли из кишечника. Инсайдер утверждает, что состояние артиста усугубилось из-за того, что он не следил за здоровьем и долго игнорировал врачей.