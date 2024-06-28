У больного раком Отара Кушанашвили могут отказать органы из-за перитонита
Mash: У Отара Кушанашвили развился перитонит, который грозит отказом органов
Журналист Отар Кушанашвили. Фото © ФК "Родина Медиа"
У телеведущего Отара Кушанашвили, который перенёс операцию и всё ещё остаётся в реанимации, развился перитонит. Согласно сведениям Mash, журналисту сначала чистили организм, затем вырезали половину желудка из-за непроходимости кишечника.
Источник из близкого окружения рассказал телеграм-каналу, что сейчас Отар в реанимации на ИВЛ. Врачи опасаются отказа органов из-за смертельно опасного воспаления. Время от времени звёздный пациент приходит в себя, но говорить не в силах. Общается он движениями и глазами, но всё равно просится домой. Ему предстоит третья операция — удаление злокачественной опухоли из кишечника. Инсайдер утверждает, что состояние артиста усугубилось из-за того, что он не следил за здоровьем и долго игнорировал врачей.
После операции и реабилитации его намерены перевести в онкологический центр в Москве.
Напомним, что 20 июня телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Шоумену диагностировали острую непроходимость кишечника и решили сделать срочную операцию. В ходе вмешательства врачи обнаружили у журналиста опухоль. 22 июня Отару Кушанашвили исполнилось 54 года, он "отметил" день рождения в реанимационной палате. Официального подтверждения данной информации пока нет. В окружении журналиста уверяют, что сведения о раке у ведущего или потере речевых функций являются не более чем слухами.