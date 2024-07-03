Решетова собралась судиться со звёздным психологом за пост о романе с мужем Алсу

Популярная модель Анастасия Решетова решила подать в суд на известного блогера и психолога Веронику Степанову. Та обозвала бывшую возлюбленную Тимати девушкой с низким социальным статусом и уличила в отношениях с мужем певицы Алсу Яном Абрамовым. О намерениях Решетовой рассказал её адвокат Сергей Жорин.

"Решетова подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, не имеющих никакого отношения к действительности, и в ближайшее время мы подадим заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело на Веронику Степанову за клевету в адрес Анастасии Решетовой", — рассказал порталу "Страсти" защитник модели.