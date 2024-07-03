Решетова собралась судиться со звёздным психологом за пост о романе с мужем Алсу
Адвокат Жорин: Решетова подаст в суд на психолога Степанову за пост о муже Алсу
Решетова накажет скандального психолога Степанову за слухи. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volkonskaya.reshetova
Популярная модель Анастасия Решетова решила подать в суд на известного блогера и психолога Веронику Степанову. Та обозвала бывшую возлюбленную Тимати девушкой с низким социальным статусом и уличила в отношениях с мужем певицы Алсу Яном Абрамовым. О намерениях Решетовой рассказал её адвокат Сергей Жорин.
"Решетова подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, не имеющих никакого отношения к действительности, и в ближайшее время мы подадим заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело на Веронику Степанову за клевету в адрес Анастасии Решетовой", — рассказал порталу "Страсти" защитник модели.
Напомним, в мае стало известно, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Супруги прожили вместе 18 лет, у них есть трое детей, младшему из которых семь лет. Считается, что причиной стала измена со стороны предпринимателя — якобы с Анастасией Решетовой. Сама певица позднее намекнула на правдивость этих слухов. Также утверждалось, что на суде стало известно о готовности бизнесмена передать супруге и детям активы на сумму два с половиной миллиарда рублей, в том числе недвижимость на Кипре. Однако артистка опровергла это.