Решетова появилась в белом платье после скандала с разводом Алсу и Абрамова
Анастасия Решетова в белом платье и Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkonskaya.reshetova / alsou_a
Модель Анастасия Решетова, которая встречается с бизнесменом Яном Абрамовым, выложила в одной из социальных сетей фото в белом платье. Она сделала это на фоне скандала с разводом предпринимателя с певицей Алсу. В Сети считают, что так девушка намекает на свадьбу, а некоторые комментаторы высказали ей свою неприязнь.
"Хватает же наглости изображать из себя святошу", — написал пользователь.
Как пишет портал "Страсти", по Сети уже расползаются слухи о том, что сын Решетовой может быть не от Тимати — её бывшего супруга. Якобы после скандала с раздором в семье Алсу многие начали подозревать, что модель обманула рэпера, и ему уже предлагают сделать ДНК-тест.
Напомним, в мае стало известно, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Пара прожила вместе 18 лет, у неё есть трое детей, младшему из которых — семь лет. Считается, что причиной стала измена со стороны предпринимателя — якобы с Анастасией Решетовой. Сама певица позднее намекнула на правдивость этих слухов. Также утверждалось, что на суде стало известно о готовности бизнесмена передать супруге и детям активы на сумму 2,5 миллиарда рублей, в том числе недвижимость на Кипре. Однако артистка опровергла это.