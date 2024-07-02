Решетова появилась в белом платье после скандала с разводом Алсу и Абрамова

Модель Анастасия Решетова, которая встречается с бизнесменом Яном Абрамовым, выложила в одной из социальных сетей фото в белом платье. Она сделала это на фоне скандала с разводом предпринимателя с певицей Алсу. В Сети считают, что так девушка намекает на свадьбу, а некоторые комментаторы высказали ей свою неприязнь.

"Хватает же наглости изображать из себя святошу", — написал пользователь.