Алсу согласилась с Катей Гордон по поводу "профурсеток", уводящих чужих мужей

Юрист Катя Гордон высказалась на тему развода певицы Алсу с мужем Яном Абрамовым. У себя в соцсетях она опубликовала пост о "профурсетках", которые уводят чужих мужей.

"Я повидала много историй, когда шикарные достойные женщины незаслуженно были обмануты и преданы. Я видела мнимые триумфы содержанок, на пару лет превращавшихся в "принцесс". Я видела молодых злых девочек, которым на мгновение казалось, что они "круче" и "сильнее" жён, которые были с мужчинами десятилетиями. Все эти профурсетки оставались на свалке истории", — намекнула Гордон на то, что Алсу подала на развод из-за измен Абрамова.