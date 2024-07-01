Алсу согласилась с Катей Гордон по поводу "профурсеток", уводящих чужих мужей
Алсу согласилась с эмоциональным постом Кати Гордон о разлучницах
Алсу и Катя Гордон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a, katyagordon
Юрист Катя Гордон высказалась на тему развода певицы Алсу с мужем Яном Абрамовым. У себя в соцсетях она опубликовала пост о "профурсетках", которые уводят чужих мужей.
"Я повидала много историй, когда шикарные достойные женщины незаслуженно были обмануты и преданы. Я видела мнимые триумфы содержанок, на пару лет превращавшихся в "принцесс". Я видела молодых злых девочек, которым на мгновение казалось, что они "круче" и "сильнее" жён, которые были с мужчинами десятилетиями. Все эти профурсетки оставались на свалке истории", — намекнула Гордон на то, что Алсу подала на развод из-за измен Абрамова.
Под эмоциональным спичем юриста Алсу поставила эмодзи со сложенными в молитве руками.
Кстати, ранее Алсу намекнула на правдивость слухов о романе Абрамова с бывшей возлюбленной рэпера Тимати, моделью Анастасией Решетовой.
Напомним, в конце мая Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Вместе они прожили 18 лет, у них есть трое детей, самому младшему — семь лет. По предварительной информации, причиной разрыва стали регулярные измены супруга. Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы дал два месяца на примирение сторон. По словам представителя Абрамова, об этом ходатайствовали и истец, и ответчик. Также на суде якобы стало известно, что предприниматель готов передать Алсу и детям активы на сумму 2,5 миллиарда рублей, включая виллу на Кипре. Певица кратко опровергла это. Следующее заседание назначено на 27 августа.