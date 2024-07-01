"Нужно выжать максимум": Калашникова объяснила поведение Алсу после развода
Певица Калашникова: Алсу выжимает по максимуму из развода с Абрамовым
Алсу с мужем Яном Абрамовым. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Alsou_a
Внимание общественности в последнее время приковано к певице Алсу, которая разводится с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет совместной жизни. Причиной разрыва, предположительно, послужили частые измены супруга. По словам актрисы Анны Калашниковой, поведение Алсу сейчас обусловлено её потребностью захватить всё информационное поле.
"Когда девушка заканчивает серьёзные отношения, то с головой погружается в работу. И, конечно же, ей нужны максимальный пиар и максимальная прослушка, скачивания, внимание к её персоне. То есть ей нужно по максимуму выжать из этой ситуации", — сказала Калашникова порталу "Страсти".
Напомним, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым в конце мая. Вместе они воспитывали троих детей, самому младшему семь лет. По слухам, бизнесмен готов передать певице и детям активы на общую сумму два с половиной миллиарда рублей, а также виллу на Кипре. Однако Алсу обвинила мужа во лжи. Следующее заседание суда состоится в конце августа.