"Нужно выжать максимум": Калашникова объяснила поведение Алсу после развода

Внимание общественности в последнее время приковано к певице Алсу, которая разводится с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет совместной жизни. Причиной разрыва, предположительно, послужили частые измены супруга. По словам актрисы Анны Калашниковой, поведение Алсу сейчас обусловлено её потребностью захватить всё информационное поле.

"Когда девушка заканчивает серьёзные отношения, то с головой погружается в работу. И, конечно же, ей нужны максимальный пиар и максимальная прослушка, скачивания, внимание к её персоне. То есть ей нужно по максимуму выжать из этой ситуации", — сказала Калашникова порталу "Страсти".