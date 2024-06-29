Певице Алсу предрекли скорое примирение с мужем и даже четвёртую беременность

Размолвка певицы Алсу и её мужа Яна Абрамова может закончиться их воссоединением, заявила порталу "Страсти" сваха Анна Осипова.

По её словам, у Абрамова есть все шансы вернуть певицу. Эксперт объяснила, что Алсу выросла на фундаментальных ценностях: брак — навсегда, муж — глава семьи, воспитание детей должно проходить в полной семье, мужчина — Бог, которому позволяется почти всё.

Сваха также обратила внимание, что у родителей Алсу были похожие трудности: мать "закрывала глаза" на ошибки отца. Эксперт выразила уверенность, что примирения певицы и Абрамова ждут все. Алсу же "хорошая девочка", которая вряд ли будет отстаивать свою позицию. Абрамову стоит не упустить шанс и действовать без промедления.

"Нужно просто приложить немного усилий, покаяться, одарить чем-то романтичным и снова жить как прежде. Я даже не исключаю, что на волне happy end они родят и четвёртого ребёнка. Будет ли счастлива Алсу? Не знаю. Но для каждого счастье разное: для кого-то честная взаимная любовь, а для кого-то стабильность и благочестивая картинка для окружающих. Выбор за Алсу", — пояснила Осипова.