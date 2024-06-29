Певице Алсу предрекли скорое примирение с мужем и даже четвёртую беременность
Сваха Осипова: Алсу сойдётся с мужем и даже может родить ему четвёртого
Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Размолвка певицы Алсу и её мужа Яна Абрамова может закончиться их воссоединением, заявила порталу "Страсти" сваха Анна Осипова.
По её словам, у Абрамова есть все шансы вернуть певицу. Эксперт объяснила, что Алсу выросла на фундаментальных ценностях: брак — навсегда, муж — глава семьи, воспитание детей должно проходить в полной семье, мужчина — Бог, которому позволяется почти всё.
Сваха также обратила внимание, что у родителей Алсу были похожие трудности: мать "закрывала глаза" на ошибки отца. Эксперт выразила уверенность, что примирения певицы и Абрамова ждут все. Алсу же "хорошая девочка", которая вряд ли будет отстаивать свою позицию. Абрамову стоит не упустить шанс и действовать без промедления.
"Нужно просто приложить немного усилий, покаяться, одарить чем-то романтичным и снова жить как прежде. Я даже не исключаю, что на волне happy end они родят и четвёртого ребёнка. Будет ли счастлива Алсу? Не знаю. Но для каждого счастье разное: для кого-то честная взаимная любовь, а для кого-то стабильность и благочестивая картинка для окружающих. Выбор за Алсу", — пояснила Осипова.
Напомним, в конце мая Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Вместе они прожили 18 лет, у них есть трое детей, самому младшему — семь лет. По предварительной информации, причиной разрыва стали регулярные измены супруга. Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы дал два месяца на примирение сторон. По словам представителя Абрамова, об этом ходатайствовали и истец, и ответчик. Также на суде якобы стало известно, что предприниматель готов передать Алсу и детям активы на сумму 2,5 миллиарда рублей, включая виллу на Кипре. Следующее заседание назначено на 27 августа.