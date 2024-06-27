Муж Алсу отказался разводиться и готов отдать ей 2,5 млрд рублей

"Суд отложил рассмотрение на два месяца для примирения сторон, обе стороны подали ходатайства об отложении для примирения. Наша сторона рассчитывает на примирение", — сказал собеседник РИА "Новости".

На закрытом судебном заседании было объявлено, что муж певицы готов передать ей и детям активы на сумму 2,5 миллиарда рублей, включая виллу на Кипре. Следующее заседание назначено на 27 августа.

Как сообщал Life.ru, Алсу подала на развод с Абрамовым. Вместе они прожили 18 лет, у них есть трое детей, самому младшему из них семь лет. Алсу и её супругу ранее неоднократно приписывали развод. Так, в 2023 году исполнительница даже объявила в соцсетях о "стрессовых переменах" в жизни. По предварительной информации, причиной разрыва стали регулярные измены со стороны супруга.