Муж Алсу отказался разводиться и готов отдать ей 2,5 млрд рублей
Адвокат: Суд дал Алсу и её мужу два месяца для примирения по делу о разводе
Алсу с мужем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a
Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы дал два месяца на примирение между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым в рамках развода. Об этом сообщил представитель бизнесмена Денис Архипов.
"Суд отложил рассмотрение на два месяца для примирения сторон, обе стороны подали ходатайства об отложении для примирения. Наша сторона рассчитывает на примирение", — сказал собеседник РИА "Новости".
На закрытом судебном заседании было объявлено, что муж певицы готов передать ей и детям активы на сумму 2,5 миллиарда рублей, включая виллу на Кипре. Следующее заседание назначено на 27 августа.
Как сообщал Life.ru, Алсу подала на развод с Абрамовым. Вместе они прожили 18 лет, у них есть трое детей, самому младшему из них семь лет. Алсу и её супругу ранее неоднократно приписывали развод. Так, в 2023 году исполнительница даже объявила в соцсетях о "стрессовых переменах" в жизни. По предварительной информации, причиной разрыва стали регулярные измены со стороны супруга.