"Врёт": Немногословная Алсу опровергла заявление мужа о щедрых "отступных" при разводе

Певица Алсу, которая подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, опровергла его щедрость в вопросах раздела имущества. Предприниматель якобы обещал передать ей и детям активы на 2,5 миллиарда рублей. Под соответствующим постом издания Peopletalk в "Инстаграме"* артистка написала одно слово: "Врёт".

Напомним, в конце мая Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Вместе они прожили 18 лет, у них есть трое детей, самому младшему — семь лет. По предварительной информации, причиной разрыва стали регулярные измены супруга. Сегодня судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы дал два месяца на примирение сторон. По словам представителя Абрамова, об этом ходатайствовали и истец, и ответчик. Также на суде якобы стало известно, что предприниматель готов передать Алсу и детям активы на сумму 2,5 миллиарда рублей, включая виллу на Кипре. Следующее заседание назначено на 27 августа.