Алсу одним словом ответила на попытку Решетовой откреститься от романа с Абрамовым

Певица Алсу в соцсетях намекнула, что слухи о романе её мужа Яна Абрамова с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Исполнительница прокомментировала пост со словами экс-возлюбленной Тимати о том, что она "не стала бы смотреть на женатого".

"Врёт", — кратко написала Алсу, добавив к фразе подмигивающий смайлик.

Как пишет kp.ru, также под постом появился комментарий девушки, которая написала, что в прошлом году Абрамов и Решетова вместе делали визы в Китай.

"Я летала в августе в Москву. Встретились со знакомой, которая на тот момент работала в визовом центре Китая. Вот она мне рассказала, что приходили Ян Абрамов и Анастасия Решетова. Она их узнала. Я ещё тогда подумала: "Ничего себе, инфоповод!" Но не следила ни за кем из них и вообще думала, что Абрамов и Алсу давно разошлись", — рассказала она.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появились слухи о том, что 28-летняя Решетова встречается с 46-летним Абрамовым. После этого модель была вынуждена объясняться перед поклонниками в соцсетях. В частности, Настя заявляла, что сейчас состоит в отношениях с мужчиной, который на три года старше неё. Также Решетова уверяла, что в последнее время пересмотрела своё отношение к романам с женатыми мужчинами и больше не обращает на них внимания.

О том, что Алсу подала на развод с Абрамовым, стало известно в конце мая. Пара прожила в браке 18 лет, у них есть трое детей, самому младшему в августе исполнится восемь лет. Алсу и Яну Абрамову ранее неоднократно приписывали развод. Так, в 2023 году исполнительница даже объявила в соцсетях о "стрессовых переменах" в жизни.