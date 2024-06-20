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20 июня, 09:33

"Всё хорошо": Алсу впервые высказалась о разводе с Яном Абрамовым после 18 лет брака

Певица Алсу впервые прокомментировала развод с бизнесменом Яном Абрамовым

Алсу и Ян Абрамов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Алсу и Ян Абрамов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Певица Алсу впервые высказалась о разводе с предпринимателем Яном Абрамовым. Об этом пишет издание Peopletalk.

Артистка появилась вместе с рэпером Натаном (Натан Миров) на препати музыкального фестиваля Best Music Fest. Именно там Алсу и дала первый комментарий о разводе, правда, весьма короткий.

"Я не комментирую, но у меня всё хорошо. Спасибо", — пояснила певица.

Появился список имущества, которое Алсу с мужем Яном Абрамовым делят после 18 лет брака
Появился список имущества, которое Алсу с мужем Яном Абрамовым делят после 18 лет брака

О том, что Алсу подала на развод с Абрамовым, стало известно 27 мая. Они прожили в браке 18 лет, у пары есть трое детей, самому младшему из них в августе исполнится восемь лет. Алсу и Абрамову ранее неоднократно приписывали развод. Так, в 2023 году исполнительница даже объявила в соцсетях о "стрессовых переменах" в жизни.

Дарья Нарыкова
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