"Всё хорошо": Алсу впервые высказалась о разводе с Яном Абрамовым после 18 лет брака

"Я не комментирую, но у меня всё хорошо. Спасибо", — пояснила певица.

О том, что Алсу подала на развод с Абрамовым, стало известно 27 мая. Они прожили в браке 18 лет, у пары есть трое детей, самому младшему из них в августе исполнится восемь лет. Алсу и Абрамову ранее неоднократно приписывали развод. Так, в 2023 году исполнительница даже объявила в соцсетях о "стрессовых переменах" в жизни.