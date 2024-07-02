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2 июля, 11:17

"Мне осталось 10 лет": Ким Кардашьян объявила о скором завершении карьеры

Дива, модель, бизнесвумен и девушка с самыми сочными бёдрами Ким внезапно заговорила про скорое завершение карьеры. Почему вдруг на пике популярности Кардашьян решила всё закончить — разбирался Life.ru.

Ким Кардашьян — знаменитая американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель, бывшая жена Канье, модель, мать, бизнесвумен и просто невероятно красивая девушка. Мировую известность приобрела после выхода реалити-шоу "Семейство Кардашьян", которое выходит до сих пор. На экранах мы видим Ким с 2007 года.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Недавно фанатов испугали слова Ким о том, что ей осталось всего десять лет. Сегодня звезде 43 года. Она активна, сексуальна и, кажется, переживает пик своей карьеры. Почему вдруг могли появиться мысли об уходе?

Сначала обеспокоенные фанаты подумали, что Ким неизлечимо больна и рассказала, какой диагноз поставили ей врачи. Но реальность оказалась куда проще — Кардашьян говорила о старости.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

"Я могу сняться в одном фильме в год. У меня есть около десяти лет, в которых я ещё буду хорошо выглядеть, так что это всё, что во мне есть, а потом я возьму перерыв", — написала в социальных сетях модель.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Оказалось, что Ким всерьёз задумалась о планах на будущее и прикинула, что даже регулярные занятия спортом, услуги косметолога и многомиллионный баланс на карте не спасут её от банальных морщин и старости. Кажется, с выводами бывшая Кардашьян-Уэст поторопилась, ведь и сегодня модели не дашь на вид её 43 года.

Будет интересно посмотреть, в каких фильмах за эти десять лет сможет сыграть Ким Кардашьян. Главное, чтобы за исполненную роль её не начали потом ненавидеть, как этих актёров, прекрасно исполнивших роли злодеев и психов.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Елизавета Терешкова
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