Пока одни худеют до костей, эти дамы набирают вес и популярность: 5 звёзд с пышными формами
Всё чаще в заголовках появляются новости об исхудавших на "Оземпике" звёздах. Кому-то такие преображения нравятся, а кто-то считает их ужасными и предпочитает секси-пышек. Несмотря на тренды худобы, некоторые звёзды не стремятся сбрасывать килограммы.
Об идеалах красоты сложно спорить, ведь у всех свои предпочтения. Самое главное, чтобы красота не была в ущерб здоровью. Многие женщины так стремятся похудеть, что мучают организм строгими диетами и даже различными препаратами, имеющими побочные эффекты. Речь, конечно, о новомодном "Оземпике". На "волну" резкого похудения подсело большое количество селебрити, однако не все. Кого-то вполне устраивают их "богатые" формы. Life.ru подготовил подборку из пяти "пышных" красавиц, которые и не думают худеть.
1. Ирина Пегова
Ирина Пегова никогда не считала свои килограммы "лишними". Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Ирина Пегова уже много лет является успешной актрисой. Несмотря на пышные формы, она может сыграть абсолютно любую роль — от милой простушки до спецагента. Как считают режиссёры, фигура — это изюминка артистки. Возможно, если бы Пегова была худышкой, она потеряла бы свою манкость. Кстати, стоит отметить, что в проекте "Танцы со звёздами" Ирина заняла первое место, а лишние килограммы ничуть ей не помешали. По сравнению с "худыми" участницами проекта на паркете Пегова была в разы пластичнее.
2. Анна Нетребко
Оперные певицы чаще всего обладают пышными формами. Фото © ТАСС / EPA / MATTEO BAZZI
Анна Нетребко, без сомнения, гордость России. Её голос любят во всём мире, а её харизма и фигура никого не оставляют равнодушными. Анна признаётся, что никогда не мучила себя диетами и тренировками. Оно и немудрено, ведь, чтобы так петь, нужно немалое количество сил, тут уж не до голоданий.
3. Ольга Дибцева
Ольга Дибцева не перестаёт набирать килограммы. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Ольга Дибцева стала особенно популярна после фильма "Холоп", именно тогда за актрисой начали пристально наблюдать. Казалось бы, на пике славы стоит задуматься о фигуре и взять себя в руки, но не тут-то было. Ольга не то что не собирается худеть, а с каждым годом только прибавляет в размерах. Удивительно, но ей это идёт! Как отмечают поклонники звезды, Дибцева становится ещё более женственной и чувственной.
4. Ирина Дубцова
Ирина Дубцова никогда не прекращает борьбу с лишним весом. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Ирина Дубцова, в отличие от коллег по шоу-бизнесу, за свои размеры очень переживает. Звезда признаётся, что стремится похудеть каждый день, но все попытки тщетны. Природа наградила её пышными формами, от которых не так уж просто избавиться. А может, оно и не надо? Ирина всегда выглядит роскошно и очень женственно, худоба ей явно не пойдёт!
Кто сказал, что быть "большим" некрасиво? Как говорится, хорошего человека должно быть много! Главное, чтобы ему самому было комфортно. Ранее Life.ru рассказал об очень худых звёздах, на которых страшно смотреть.
ТАСС / Вадим Тараканов, Вячеслав Прокофьев, Валерий Шарифулин