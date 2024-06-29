Пока одни худеют до костей, эти дамы набирают вес и популярность: 5 звёзд с пышными формами

Об идеалах красоты сложно спорить, ведь у всех свои предпочтения. Самое главное, чтобы красота не была в ущерб здоровью. Многие женщины так стремятся похудеть, что мучают организм строгими диетами и даже различными препаратами, имеющими побочные эффекты. Речь, конечно, о новомодном "Оземпике". На "волну" резкого похудения подсело большое количество селебрити, однако не все. Кого-то вполне устраивают их "богатые" формы. Life.ru подготовил подборку из пяти "пышных" красавиц, которые и не думают худеть.

1. Ирина Пегова

Ирина Пегова никогда не считала свои килограммы "лишними". Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Ирина Пегова уже много лет является успешной актрисой. Несмотря на пышные формы, она может сыграть абсолютно любую роль — от милой простушки до спецагента. Как считают режиссёры, фигура — это изюминка артистки. Возможно, если бы Пегова была худышкой, она потеряла бы свою манкость. Кстати, стоит отметить, что в проекте "Танцы со звёздами" Ирина заняла первое место, а лишние килограммы ничуть ей не помешали. По сравнению с "худыми" участницами проекта на паркете Пегова была в разы пластичнее.

2. Анна Нетребко

Оперные певицы чаще всего обладают пышными формами. Фото © ТАСС / EPA / MATTEO BAZZI

Анна Нетребко, без сомнения, гордость России. Её голос любят во всём мире, а её харизма и фигура никого не оставляют равнодушными. Анна признаётся, что никогда не мучила себя диетами и тренировками. Оно и немудрено, ведь, чтобы так петь, нужно немалое количество сил, тут уж не до голоданий.

3. Ольга Дибцева

Ольга Дибцева не перестаёт набирать килограммы. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ольга Дибцева стала особенно популярна после фильма "Холоп", именно тогда за актрисой начали пристально наблюдать. Казалось бы, на пике славы стоит задуматься о фигуре и взять себя в руки, но не тут-то было. Ольга не то что не собирается худеть, а с каждым годом только прибавляет в размерах. Удивительно, но ей это идёт! Как отмечают поклонники звезды, Дибцева становится ещё более женственной и чувственной.

4. Ирина Дубцова

Ирина Дубцова никогда не прекращает борьбу с лишним весом. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Ирина Дубцова, в отличие от коллег по шоу-бизнесу, за свои размеры очень переживает. Звезда признаётся, что стремится похудеть каждый день, но все попытки тщетны. Природа наградила её пышными формами, от которых не так уж просто избавиться. А может, оно и не надо? Ирина всегда выглядит роскошно и очень женственно, худоба ей явно не пойдёт!