Незрячие в России вскоре смогут "увидеть" театральные постановки

Министерство труда установило профессиональные стандарты для тифлокомментаторов. Об этом рассказала актриса Московского губернского театра и кино, а также тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова. По её словам, комментирование постановок для незрячих использовалось во многих учреждениях, но направление не имело никакого стандарта.

"И вот наконец-то вариант профстандарта, в создании которого я принимала участие как эксперт, рассмотрели на Национальном совете. Его одобрили, и мы стали на шаг ближе к цели", — рассказала актриса интернет-изданию Regions.

Безрукова пояснила, что принятие профессиональных стандартов позволит театру, телевидению и другим развлекательным учреждениям добавлять в штат тифлокомментаторов и предоставлять сотрудникам все необходимые льготы.