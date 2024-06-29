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Регион
29 июня, 14:26

Незрячие в России вскоре смогут "увидеть" театральные постановки

Ирина Безрукова заявила о принятии профстандарта для тифлокомментаторов

Министерство труда установило профессиональные стандарты для тифлокомментаторов. Об этом рассказала актриса Московского губернского театра и кино, а также тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова. По её словам, комментирование постановок для незрячих использовалось во многих учреждениях, но направление не имело никакого стандарта.

"И вот наконец-то вариант профстандарта, в создании которого я принимала участие как эксперт, рассмотрели на Национальном совете. Его одобрили, и мы стали на шаг ближе к цели", — рассказала актриса интернет-изданию Regions.

Безрукова пояснила, что принятие профессиональных стандартов позволит театру, телевидению и другим развлекательным учреждениям добавлять в штат тифлокомментаторов и предоставлять сотрудникам все необходимые льготы.
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Ранее актриса Ирина Безрукова поделилась секретами своей красоты. Она призналась, что не ходит в спортзал, но зато придерживается сбалансированного питания, а также отказалась от мучного, жареного, жирного и консервов. Также Безрукова посоветовала высыпаться и следить за уровнем стресса.

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Freepik

Нигина Азамова
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