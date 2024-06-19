В Мариинском театре завершился масштабный музыкальный фестиваль "Гений места"

Вечером 18 июня в Концертном зале Мариинского театра завершился масштабный фестиваль музыкальных приношений великим русским композиторам, который называется "Гений места". Заключительный концерт был представлен Вечером вокальной музыки композитора Игоря Стравинского.

Художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев вместе с артистами трупп Мариинского и Большого театров выступили на малых родинах пяти великих русских композиторов с их сочинениями. За время проекта, который проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и ФГБУК "Росконцерт", деятели искусств дали почти три десятка выступлений.

Фестиваль открылся 22 марта в Тихвине оперой "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова при участии солистов оперы двух театров. Уже 20 апреля Гергиев со своей командой прибыли в Псков, на родину Модеста Мусоргского, а с 10-го по 12 мая артисты выступали на родине Петра Чайковского — в Воткинске.

Родину Михаила Глинки, которой является город Смоленск, деятели искусств посетили 1-го и 2 июня. А 15 июня начался завершающий этап фестиваля — музыкальное приношение Игорю Стравинскому.

"Мы только что вернулись из громадного путешествия: два оркестра, оркестр Большого театра и Мариинского, побывали в Воткинске, Тихвине, Смоленске, Пскове и Ораниенбауме. Это настоящие места силы, это города, которые дали миру, не только России, Петра Ильича Чайковского, Николая Андреевича Римского-Корсакова, Михаила Ивановича Глинку, Модеста Петровича Мусоргского, Игоря Фёдоровича Стравинского. Этот огромный проект, мне кажется, совершенно необходим, он будет востребован в стране и музыкантами всего мира", — заявил Гергиев.