На родине Стравинского прошёл фестиваль "Гений места"

Музыкальный фестиваль "Гений места" с произведениями композитора Игоря Стравинского прошёл на его малой родине — в петербургском дворцовом комплексе Ораниенбаум. Концерт стал главным событием празднования 142-й годовщины со дня рождения выдающегося деятеля российской музыкальной культуры.

В петербургском Ораниенбауме прошёл фестиваль "Гений места" в честь дня рождения российского композитора Игоря Стравинского. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

На сцене в Южном дворе Большого Меншиковского дворца в парке Ораниенбаум выступили артисты балета и симфонического оркестра Мариинки под руководством знаменитого дирижёра и директора Большого театра Валерия Гергиева. Зрители могли под открытым небом насладиться оркестровой фантазией "Фейерверк", музыкой балета "Игра в карты" и дуэтами из балета "Жар-птица", исполненными солистами Приморской сцены Мариинского театра. Также в рамках фестиваля в Ораниенбауме состоялся гала-концерт, программа которого опубликована на сайте Мариинского театра.

Многие из участвующих в фестивале артистов прервали свои отпуска, чтобы выступить на сцене под музыку Стравинского. Его композиции считаются очень сложными с балетной точки зрения, но в то же время очень яркими и грациозными, исполнение которых под силу далеко не каждому артисту балета.

"Музыка Стравинского тяжёлая для восприятия. И когда ты первый раз её слышишь, ты не понимаешь, как свои движения строить под эту музыку. Со временем, слушая, пытаясь понять, становится немного легче — и вот сейчас как в море купаешься", — рассказал ведущий солист Приморской сцены Мариинки Сергей Уманец в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".