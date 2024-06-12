В пяти городах в День РФ прошёл фестиваль "Блогеры России"
В День России в пяти городах страны при поддержке VK прошёл фестиваль "Блогеры России". Сотни молодых горожан пришли полюбоваться знаменитостями и послушать артистов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
В российских городах прошёл фестиваль "Блогеры России". Видео © VK / Блогеры России / Новокузнецк Live / Телеканал "Санкт-Петербург"
Так, среди звёзд, которые выступили в Новосибирске, были Аня Покров, Мухаммад Биттуев, Адель Вейгель и Ольга Бузова — она вышла на сцену с флагом. В местных пабликах пишут, что послушать исполнительницу хитов "Мало половин" и "Водица" собралось не менее семи тысяч человек.
Ольга Бузова на фестивале "Блогеры России" в Новосибирске. Фото © VK / Новосибирск
В Екатеринбурге же перед гостями выступили Filatov & Karas, Gazan, Yan Dilan и Милана Хаметова. Участники фестиваля посетили лекции и взяли автографы.
А в Санкт-Петербурге для молодёжи были доступны тематические мастер-классы, где учили плести венки из полевых цветов, раскрывали секреты соцсетей и объясняли, как монетизировать блоги в Интернете. На важность фестиваля указал вице-губернатор региона Борис Пиотровский.
"Сегодня блогеры во многом формируют информационную повестку, которая существует в нашей стране, да и во всём мире, поэтому, конечно, для нас очень важно общаться с блогерами, общаться с молодёжью, общаться с ними на одном языке, рассказывать им про наши ценности, про наши достижения", — сказал он в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
Завершится фестиваль флешмобом "Воздушная красота": россияне создадут триколор из 30 тысяч ленточек, а потом поднимут его в небо, сообщает Ura.ru.
Как сообщал Life.ru, граждане активно празднуют День России. В частности, в Великом Новгороде свыше 400 человек исполнили гимн страны на Рюриковом городище, а на Поклонной горе в Москве прошла торжественная церемония подъёма флага России. Торжественные мероприятия проходят и на выставке "Россия". В Кремле сегодня вручили госнаграды и премии.
VK / Блогеры России