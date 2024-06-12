В пяти городах в День РФ прошёл фестиваль "Блогеры России"

В День России в пяти городах страны при поддержке VK прошёл фестиваль "Блогеры России". Сотни молодых горожан пришли полюбоваться знаменитостями и послушать артистов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Так, среди звёзд, которые выступили в Новосибирске, были Аня Покров, Мухаммад Биттуев, Адель Вейгель и Ольга Бузова — она вышла на сцену с флагом. В местных пабликах пишут, что послушать исполнительницу хитов "Мало половин" и "Водица" собралось не менее семи тысяч человек.

Ольга Бузова на фестивале "Блогеры России" в Новосибирске. Фото © VK / Новосибирск

В Екатеринбурге же перед гостями выступили Filatov & Karas, Gazan, Yan Dilan и Милана Хаметова. Участники фестиваля посетили лекции и взяли автографы.

А в Санкт-Петербурге для молодёжи были доступны тематические мастер-классы, где учили плести венки из полевых цветов, раскрывали секреты соцсетей и объясняли, как монетизировать блоги в Интернете. На важность фестиваля указал вице-губернатор региона Борис Пиотровский.

"Сегодня блогеры во многом формируют информационную повестку, которая существует в нашей стране, да и во всём мире, поэтому, конечно, для нас очень важно общаться с блогерами, общаться с молодёжью, общаться с ними на одном языке, рассказывать им про наши ценности, про наши достижения", — сказал он в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".