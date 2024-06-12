Музей Победы провёл флешмоб, посвящённый Дню России

Старт флешмобу дали участники городского клуба "Лето побед". Около 400 детей выстроились у стен Музея Победы в слово "Россия" и исполнили государственный гимн Российской Федерации. К акции присоединились сотрудники и гости музея на Поклонной горе, а также его филиалов — в Красногорске, подо Ржевом в Тверской области и в Калужской области. Сотни человек спели государственный гимн, чтобы поздравить Родину с праздником.