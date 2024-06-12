Музей Победы провёл флешмоб, посвящённый Дню России
Музей Победы провёл флешмоб, посвящённый Дню России. Акция стала частью праздничной программы, которую организовали в учреждении.
Музей Победы провёл флешмоб, посвящённый Дню России. Видео © Предоставлено Life.ru
Старт флешмобу дали участники городского клуба "Лето побед". Около 400 детей выстроились у стен Музея Победы в слово "Россия" и исполнили государственный гимн Российской Федерации. К акции присоединились сотрудники и гости музея на Поклонной горе, а также его филиалов — в Красногорске, подо Ржевом в Тверской области и в Калужской области. Сотни человек спели государственный гимн, чтобы поздравить Родину с праздником.
"В честь Дня России мы сделали бесплатный вход в музей, чтобы как можно больше жителей и гостей столицы смогли лучше узнать историю нашей страны. Гостей ждут экспозиции и выставки, которые рассказывают о подвигах героев Великой Отечественной войны, вставших на защиту Родины", — подчеркнули в Музее Победы.
Для посетителей подготовили бесплатные экскурсии, праздничные концерты, художественные мастер-классы.
Граждане активно празднуют День России. Так, в Великом Новгороде более 400 человек исполнили гимн страны на Рюриковом городище, а на Поклонной горе в Москве прошла торжественная церемония подъёма флага России. Торжественные мероприятия проходят и на выставке "Россия". В Кремле сегодня вручили государственные награды и премии. Президент РФ Владимир Путин поздравил сограждан с праздником и призвал отмечать его как символ непрерывности тысячелетней истории страны. Кроме того, глава государства назвал патриотизм и сплочённость россиян опорой для бойцов СВО.
Предоставлено Life.ru