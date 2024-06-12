Шоу-группа барабанщиков открыла празднование Дня РФ на выставке "Россия"

12 июня на Международной выставке-форуме "Россия" у арки Главного входа ВДНХ торжественно дали старт празднованию Дня России. Масштабную культурную программу открыло выступление шоу-группы барабанщиков из Самары "Барабанный бум", организованное российским обществом "Знание".

Шоу-группа барабанщиков "Барабанный бум" открыла празднование Дня России на выставке-форуме "Россия". Видео © Telegram / "Россия. Поехали!"

"День России — это для нас, конечно, событие номер один, то есть это не просто праздник сегодняшнего дня, а праздник целого года. Мы желаем всем жителям Москвы, области и всей нашей огромной страны счастья, здоровья, благополучия, чтобы в жизни всегда был успех и всё было очень-очень хорошо", — отметил руководитель ансамбля "Барабанный бум", педагог Иван Кирзон.

Несмотря на то что "Барабанный бум", насчитывающий тридцать участников, приехал на выставку не в полном составе, выступление стало ярким и запоминающимся. Также юные барабанщики провели увлекательный интерактив со зрителями, который завершился совместным исполнением барабанной композиции.

"Чудесное выступление, чудесный день... Больше всего мы гордимся в России нашим народом, традициями и культурой. О культуре мы знаем не понаслышке: дочь недавно вернулась с конкурса народного танца, где они взяли Гран-при, так что наша культура — это наше всё. Желаем России стабильности, мира, спокойствия и процветания!" — подчеркнула приехавшая в Москву из Оренбургской области Вера Филатова.

В течение дня праздничные флешмобы будут проходить и на стендах регионов, а массовый хоровод, организованный российским обществом "Знание", объединит людей разных национальностей. Завершится праздничная программа музыкальным концертом "Тебе, Россия!".