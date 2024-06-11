Депутат Станислав Наумов: Выставка "Россия" формирует образ страны как общего дома для всех семей Выставка "Россия" вносит большой вклад в укрепление института семьи, потому что представляет нашу страну как общий дом для разных семей. Об этом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов, ставший гостем программы "Семья. Страна. Россия" в студии ЭИСИ. 11 июня, 16:17 Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Одним из главных показателей успеха выставки и в целом Года семьи в России, по мнению Наумова, станет связанный с этим периодом всплеск рождаемости.

Станислав Наумов и ведущая выпуска "Семья. Страна. Россия" – глава комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительный директор "Минченко консалтинг" Евгения Стулова. Фото © ЭИСИ

"Если через 20 лет в семейных альбомах будут храниться пригласительные билеты на выставку "Россия" и люди будут рассказывать семейные истории о ней своим детям, если будет очевидная связь между периодом выставки и всплеском рождаемости, мы дополнительно можем говорить об успехе", — сказал Станислав Наумов.

Эксперт проанализировал историческую основу демографической ситуации в России. Ряд таких крупных событий, как, например, Гражданская война, по мнению депутата, нанесли большой удар по ментальным основам института семьи.

"Мы восстанавливаем институт сильной семьи не по отношению к 1990-м годам, а по отношению к целому веку", — считает парламентарий.

Оценивая работу государства в части семейной политики, депутат отметил большое значение унификации законодательной базы, в том числе в различных регионах страны. Вместе с тем важное значение имеет гибкость подходов к поддержке семей, особенно в контексте актуальных внешних и внутренних событий.

"Специальная военная операция очень выпукло показала многообразие и сложность всего того, что составляет семейные отношения. Семья — это то, что не может работать при бюрократическом подходе", — отметил он.

Ранее стало известно, что международная выставка-форум "Россия", расположившаяся на территории московского ВДНХ, закроется и поменяет формат. После 8 июля она продолжит существовать как Национальный центр.

Авторы Алексей Берковиц