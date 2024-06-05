Красавица-крымчанка стала 15-миллионным гостем выставки "Россия" на ВДНХ

Выставку "Россия" на ВДНХ посетил 15-миллионный гость. Им стала Наталия Корнеева из Ялты, которая приехала в Москву с мужем Антоном и с детьми — восьмилетним Ярославом и пятилетней Варварой.

Юбилейного посетителя тепло поздравили на стенде Северной Осетии – Алании и вручили сертификат на семейное путешествие в этот живописный регион. Там, кстати, в этом году отмечаются сразу три знаменательные даты: 100-летие со дня образования республики, 250-летие присоединения Осетии к России и 240 лет её столице — Владикавказу.

"Мы приехали из Ялты, из Крыма, посмотреть Москву. На выставке мы впервые. Хоть пока и успели увидеть очень мало, но уже очень впечатлены! Мы всегда очень хотели побывать в Северной Осетии – Алании, поэтому очень рады такому подарку", — поделилась эмоциями Наталия Корнеева.