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12 июня, 10:14

Путин: Патриотизм и сплочённость россиян — опора для бойцов СВО

Патриотизм граждан РФ, а также их сплочённость и ответственность за судьбу Родины являются опорой для участников специальной военной операции (СВО). С таким заявлением в среду, 12 июня, выступил российский лидер Владимир Путин.

"В непростое для нашей страны время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Они служат надёжной опорой участникам специальной военной операции", — отметил он в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за прошлый год.

По словам президента, героев СВО поддерживает вся Россия. Путин подчеркнул, что граждане работают ради общего блага.

Путин в День России наградил Героев Труда и лауреатов госпремий
Путин в День России наградил Героев Труда и лауреатов госпремий

Напомним, в среду, 12 июня, в РФ отмечается День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Президент 12 июня по традиции вручает госнаграды. Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. В начале мероприятия Путин поздравил сограждан с праздником и призвал отмечать его как символ непрерывности тысячелетней истории страны.

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Life.ru

Никита Осипов
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