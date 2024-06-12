Путин: Патриотизм и сплочённость россиян — опора для бойцов СВО
Патриотизм граждан РФ, а также их сплочённость и ответственность за судьбу Родины являются опорой для участников специальной военной операции (СВО). С таким заявлением в среду, 12 июня, выступил российский лидер Владимир Путин.
"В непростое для нашей страны время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Они служат надёжной опорой участникам специальной военной операции", — отметил он в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за прошлый год.
По словам президента, героев СВО поддерживает вся Россия. Путин подчеркнул, что граждане работают ради общего блага.
Напомним, в среду, 12 июня, в РФ отмечается День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Президент 12 июня по традиции вручает госнаграды. Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. В начале мероприятия Путин поздравил сограждан с праздником и призвал отмечать его как символ непрерывности тысячелетней истории страны.
Life.ru