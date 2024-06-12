В Великом Новгороде более 400 человек исполнили гимн России на Рюриковом городище
В Великом Новгороде утром 12 июня прошла акция "Рассвет России"
В Великом Новгороде 12 июня более 400 человек исполнили гимн России на Рюриковом городище. Обложка © Предоставлено Life.ru
Утром 12 июня, в День России, в Великом Новгороде прошла акция "Рассвет России" — на заре гимн страны исполнили более 400 человек. Мероприятие состоялось на Рюриковом городище, древней резиденции новгородских князей и важнейшем центре политической жизни Новгорода той эпохи.
В Великом Новгороде 12 июня более 400 человек исполнили гимн России на Рюриковом городище. Видео © Telegram / Никитин Новгородский
"Россия — древнее государство с тысячелетней историей, которое началось в Новгороде. В 862 году славянские и угро-финские племена заключили добровольный союз и призвали Рюрика на княжение", — отметили в правительстве региона.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин уточнил, что это лишь первое из праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России.
В среду, 12 июня, в РФ отмечается День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о госсуверенитете РСФСР. Президент 12 июня по традиции вручает госнаграды в Кремле. В ходе сегодняшней речи Владимир Путин поздравил сограждан с праздником и призвал отмечать его как символ непрерывности тысячелетней истории страны. Кроме того, глава государства назвал патриотизм и сплочённость россиян опорой для бойцов СВО и отметил, что решить стоящие перед РФ масштабные задачи можно только совместными усилиями.