В Великом Новгороде более 400 человек исполнили гимн России на Рюриковом городище

Утром 12 июня, в День России, в Великом Новгороде прошла акция "Рассвет России" — на заре гимн страны исполнили более 400 человек. Мероприятие состоялось на Рюриковом городище, древней резиденции новгородских князей и важнейшем центре политической жизни Новгорода той эпохи.

В Великом Новгороде 12 июня более 400 человек исполнили гимн России на Рюриковом городище. Видео © Telegram / Никитин Новгородский

"Россия — древнее государство с тысячелетней историей, которое началось в Новгороде. В 862 году славянские и угро-финские племена заключили добровольный союз и призвали Рюрика на княжение", — отметили в правительстве региона.