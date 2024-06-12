Эксперты объяснили, как воссоединение с Крымом и СВО придали Дню России ясный смысл
Эксперт Широ: После начала СВО День России приобрёл ясный смысл
Празднование Дня России в Екатеринбурге. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Для многих граждан День России — как новый праздник — был непонятен и не наполнен явными смыслами. И это объяснимо, ведь национальные скрепы, а День России создавался именно с таким акцентом, не могут формироваться быстро. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказала лектор российского общества "Знание", доцент кафедры права и методики преподавания права Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ), директор АНО ВРЦ "Живое наследие" Мария Широ. По словам эксперта, для проявления национальных скреп, во-первых, требуется время, а во-вторых, некие события, которые отзываются в сердцах людей и вызывают эмоциональную реакцию.
"Именно поэтому только в 2022 году, после начала СВО, для всех нас такие праздники, как День России и День народного единства, приобрели ясный смысл — понимание себя как части большой общности. И здесь мы действительно можем говорить о том, что, приобщаясь к общенациональным ценностям, мы чувствуем свою сопричастность. Президент очень чётко отметил, что одной из таких ценностей сегодня стал патриотизм. И сейчас, окружая себя государственными символами, мы ощущаем их истинный смысл как объединяющего элемента", — отметила собеседница Life.ru.
Значение праздника Дня России выросло после воссоединения Крыма с Россией и начала СВО, сегодня он символизирует важность защиты русской цивилизации и Русского мира, отметил Ибрагим Багаев, лектор российского общества "Знание", проректор по развитию и проектной деятельности Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования (СОРИПКРО), учитель истории гимназии "Диалог" во Владикавказе.
"День России — это праздник, призванный объединить многонациональный народ страны и напомнить гражданам о событиях, которые заложили основу современного государственного устройства. Это день гордости за свою Родину, солидарности и стремления к светлому будущему. В начале 2000-х всего пять процентов россиян считали праздник Дня России важным для страны. Сегодня эта цифра достигла почти 80%. Безусловно, это стало возможным как раз после 2014 года, когда Крым возвратился в родную гавань, и ещё больше — после начала СВО и воссоединения с нашими историческими территориями: ДНР, ЛНР, Запорожьем и Херсонской областью", — подчеркнул эксперт.
Багаев добавил, что россиян объединила и поддержка участников СВО. Жители разных городов РФ ежедневно отправляют в зону военных действий письма и посылки, а деятели культуры дают концерты не только на освобождённых территориях, но и прямо на передовой. Поддержка армии всегда была вековой народной традицией России, напомнил собеседник Life.ru.
По словам Багаева, государственное мышление народа России представляет собой особый код ДНК.
"Годы становления российского государства показали, что нам удалось сохранить национальное многообразие нашей страны, укрепить государственные институты и заложить крепкий фундамент для его социально-экономического развития. 2022 год наполнил этот праздник новым смыслом: Россия вернула себе статус сверхдержавы и главной скрипки в геополитике. Что немаловажно отметить, так это то, что праздник "примирил" разные исторические периоды нашей истории. День России нивелирует разобщения и примиряет различные эпохи нашей истории, даёт нам более глубокое и осмысленное понимание нашего прошлого и ведёт нас в будущее под знаменем России — как единственной и последней империи человечества", — заключил специалист.
Напомним, в среду, 12 июня, в РФ отмечается День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Президент 12 июня по традиции вручает госнаграды в Кремле. В ходе своей сегодняшней речи Владимир Путин поздравил сограждан с праздником и призвал отмечать его как символ непрерывности тысячелетней истории страны. Также глава государства назвал патриотизм и сплочённость россиян опорой для бойцов СВО и отметил, что решить стоящие перед РФ масштабные задачи можно, только объединив усилия.