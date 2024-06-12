Эксперты объяснили, как воссоединение с Крымом и СВО придали Дню России ясный смысл

Для многих граждан День России — как новый праздник — был непонятен и не наполнен явными смыслами. И это объяснимо, ведь национальные скрепы, а День России создавался именно с таким акцентом, не могут формироваться быстро. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказала лектор российского общества "Знание", доцент кафедры права и методики преподавания права Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ), директор АНО ВРЦ "Живое наследие" Мария Широ. По словам эксперта, для проявления национальных скреп, во-первых, требуется время, а во-вторых, некие события, которые отзываются в сердцах людей и вызывают эмоциональную реакцию.

"Именно поэтому только в 2022 году, после начала СВО, для всех нас такие праздники, как День России и День народного единства, приобрели ясный смысл — понимание себя как части большой общности. И здесь мы действительно можем говорить о том, что, приобщаясь к общенациональным ценностям, мы чувствуем свою сопричастность. Президент очень чётко отметил, что одной из таких ценностей сегодня стал патриотизм. И сейчас, окружая себя государственными символами, мы ощущаем их истинный смысл как объединяющего элемента", — отметила собеседница Life.ru.

Значение праздника Дня России выросло после воссоединения Крыма с Россией и начала СВО, сегодня он символизирует важность защиты русской цивилизации и Русского мира, отметил Ибрагим Багаев, лектор российского общества "Знание", проректор по развитию и проектной деятельности Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования (СОРИПКРО), учитель истории гимназии "Диалог" во Владикавказе.

"День России — это праздник, призванный объединить многонациональный народ страны и напомнить гражданам о событиях, которые заложили основу современного государственного устройства. Это день гордости за свою Родину, солидарности и стремления к светлому будущему. В начале 2000-х всего пять процентов россиян считали праздник Дня России важным для страны. Сегодня эта цифра достигла почти 80%. Безусловно, это стало возможным как раз после 2014 года, когда Крым возвратился в родную гавань, и ещё больше — после начала СВО и воссоединения с нашими историческими территориями: ДНР, ЛНР, Запорожьем и Херсонской областью", — подчеркнул эксперт.

Багаев добавил, что россиян объединила и поддержка участников СВО. Жители разных городов РФ ежедневно отправляют в зону военных действий письма и посылки, а деятели культуры дают концерты не только на освобождённых территориях, но и прямо на передовой. Поддержка армии всегда была вековой народной традицией России, напомнил собеседник Life.ru.

По словам Багаева, государственное мышление народа России представляет собой особый код ДНК.