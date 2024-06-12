На Поклонной горе в Москве прошла торжественная церемония подъёма флага России

В Москве возле Музея Победы на Поклонной горе состоялось торжественное поднятие государственного флага в честь Дня России, который отмечается сегодня, 12 июня. Флаг подняли в присутствии Героев Труда России и лауреатов государственной премии 2023 года, передаёт корреспондент Life.ru.

На лестнице, которая ведёт от флага к площади у Музея Победы, расположились в парадной форме кадеты, юнармейцы, суворовцы, участники движения "Волонтёры Победы", члены поисковых служб. Государственный флаг России поднимали под мелодию "Славься" композитора Михаила Глинки в исполнении военного оркестра Московского гарнизона. Также прозвучал гимн нашей страны, а после окончания церемонии состоялось возложение цветов к Вечному огню.

Напомним, 12 июня наша страна празднует День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Президент РФ Владимир Путин сегодня вручил золотые медали Героям Труда, а также государственные премии за работу в области науки и искусства и достижения в благотворительной деятельности за 2023 год. Глава государства поздравил сограждан с праздником и призвал отмечать его как символ непрерывности тысячелетней истории страны.