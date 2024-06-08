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8 июня, 18:11

Игорь Бутман провёл мастер-класс для юных музыкантов на фестивале культуры ПМЭФ

Известный российский саксофонист Игорь Бутман провёл в Северной столице мастер-класс для учащихся музыкальной школы искусств имени Бортнянского. Мероприятие прошло в субботу, 8 июня, в рамках фестиваля культуры ПМЭФ-2024 "Петербургские сезоны".

Бутман призвал продвигать русскую культуру за рубежом. Видео © Life.ru

В ходе общения с ребятами Бутман поделился воспоминаниями о детстве в Ленинграде, рассказал о своём творческом пути, сотрудничестве с известными музыкантами и о курьёзных ситуациях, связанных с работой. Кроме того, народный артист РФ дал советы по выбору музыкальных инструментов и провёл мастер-класс по импровизации. Юные дарования исполнили разученные джазовые композиции, а также попробовали импровизировать совместно с мэтром.

По словам Бутмана, в рамках деловых мероприятий крайне важно уделять внимание вопросам культуры и поддержки талантов. Он также призвал развивать отечественное производство музыкальных инструментов, поддерживать наших исполнителей и создавать условия для экспорта российской культуры.

"В повестке ПМЭФ большое внимание уделяется вопросам развития креативных индустрий, этому посвящён ряд сессий деловой программы. И где как не на экономическом форуме говорить о стратегии развития и поддержки культуры! <...> Считаю, что надо ещё больше уделять внимания культурным инициативам. А это наши российские инструменты, наши исполнители, блокбастеры, которые должны покорять весь мир. Только одному Голливуду, что ли, позволено? Нет, а чем мы хуже?! Пускай учат русский язык и смотрят великолепные наши фильмы, спектакли, оперы", — отметил Бутман в беседе с Life.ru.

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Ранее Life.ru писал, что Бутман поделился эмоциями от парада Победы. Музыкант поразился стройности и красоте наших военных и поблагодарил ветеранов.

Обложка ©

Life.ru

Наталья Исакова
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