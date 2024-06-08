Бизнес-омбудсмен Москвы объяснила, почему важно принять закон о креативной индустрии

Принятие закона, который создаст правовую базу для креативной индустрии, поднимет её на новый уровень и повысит популярность этого сектора экономики. Такое мнение в беседе с Life.ru на полях ПМЭФ выразила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, комментируя соответствующее поручение президента России Владимира Путина.

Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева поддержала принятие закона о креативной индустрии. Видео © Life.ru

Она подчеркнула, что столица активно развивает креативную индустрию, а российские дизайнеры занимают ниши, оставленные ушедшими иностранными брендами. По словам Минеевой, всё, что раньше закупалось в других странах, например ткани, фурнитура, могут создавать отечественные текстильные производства. Однако в этом вопросе пока не хватает правовой базы.

"Что сказал президент? Нужно законодательно закрепить, что такое креативная индустрия, кто подходит. Мы имеем пул таких инициатив, у нас уже давно есть и Совет по культуре, и Комитет по моде. Я активно поддерживаю российских дизайнеров, и мы готовы вот эти законодательные инициативы нашим депутатам сразу предложить, чтобы бизнес был прозрачнее, чтобы все выходили из тени, потому что самозанятые тоже развиваются, но не все готовы платить и становиться самозанятыми", — подчеркнула Минеева.

Омбудсмен добавила, что благодаря принятию закона все узнают, что такое креативная индустрия. Как подчеркнула собеседница Life.ru, эта сфера активно развивается не только в столице, но и в регионах.

"В Москве огромное количество креативной индустрии. Это не только дизайнеры, это и веб-дизайн, это всё, что связано с искусством, с красотой, с производством, с ремесленническими искусствами, вот это всё креативная индустрия. И мы сразу её поднимем на высокий уровень, а уж в регионах сколько креативной индустрии! Просто они не знают, что они к ней относятся", — указала Минеева, добавив, что важную роль в креативной индустрии играет не только малый бизнес, но и женское предпринимательство, потому что львиная доля креативной индустрии — это женский бизнес.

Напомним, в ходе пленарной сессии ПМЭФ 7 июня Путин поручил в весеннюю сессию принять закон, который создаст правовую базу для креативной индустрии и позволит утвердить стандарты её поддержки. Он подчеркнул, что в России будут создаваться все условия, чтобы малые и средние компании развивались быстрее.