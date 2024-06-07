Выступление Владимира Путина 7 июня на ПМЭФ-2024: что нового ждёт граждан и бизнес Как и ожидалось, президент России Владимир Путин сегодня выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Пожалуй, это одно из главных событий мероприятия, которое ждали и в России и за рубежом. Life.ru выделил ключевые моменты, посвящённые гражданам РФ. 7 июня, 18:20 Президент России Владимир Путин сегодня выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Жильё

В жилищной сфере Владимир Путин призвал, с одной стороны, более эффективно использовать ресурсы, с другой стороны, начинать заниматься благоустройством неухоженных территорий, что включает в себя строительство дорог и мостов, модернизацию общественного транспорта и расселение аварийного жилья.

— На реализацию таких проектов субъекты Федерации получают инфраструктурные бюджетные кредиты. Как уже говорил, со следующего года их объём будет увеличен. Этот портфель будет расти не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно, а в целом до конца 2030 года сумма выданных инфраструктурных бюджетных кредитов составит 2,5 триллиона рублей, — президент дал чётко понять, что деньги на реализацию жилищных и инфраструктурных программ есть, но тратить их необходимо рационально, с умом.

— Этот портфель будет расти не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно, а в целом до конца 2030 года сумма выданных инфраструктурных бюджетных кредитов составит 2,5 триллиона рублей, — президент дал чётко понять, что деньги на реализацию жилищных и инфраструктурных программ есть, но тратить их необходимо рационально, с умом.

Сектор ЖКХ обладает колоссальным потенциалом, нужно, чтобы в России строилось больше комфортного и доступного жилья. Поэтому глава страны объявил о списании 2/3 ранее выданных бюджетных кредитов. Освободившиеся средства регионы должны будут направить на инвестиции, в том числе на модернизацию ЖКХ и транспортной инфраструктуры.

Расширение льготной ипотеки

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Как сказал президент, государство продлило до 2030 года действие семейной ипотеки. Льготный кредит по ставке шесть процентов могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до шести лет.

— Предлагаю здесь дополнительные специальные решения в социальной сфере для семей, которые живут или хотят приобрести жильё в малых городах или в регионах, где пока объём жилищного строительства недостаточен. Здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под шесть процентов — независимо от возраста детей. Единственное условие: чтобы хотя бы один ребёнок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки, — сказал президент. — И ещё. Такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Это особенно важно для больших, многодетных семей.

Расширение льготной ипотеки неразрывно связано с поддержкой института семьи, о чём постоянно говорит глава страны.

Экономика РФ

Владимир Путин выделил ключевые достижения российской экономики в последнее время: "Сегодня в России рекордно низкая безработица, в апреле она составила всего 2,6 процента". Президент также обратил внимание на бурный рост промышленности, сельского хозяйства, в том числе с использованием цифровых технологий.

— Россия занимает четвёртое место по размеру ВВП, по паритету покупательной способности. Как я уже сказал, опередив Японию. Но что хотел бы отметить. Дело, конечно, не в системах оценки и расчётов ВВП и даже не в формальном выходе на четвёртую строчку. Мы где-то рядом: Россия, Федеративная Республика Германия, Япония. Разница небольшая. Мы впереди, но разница небольшая. Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать. Другие страны тоже не стоят на месте. Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу. Вот в чём сегодня наша задача. И дело не только в рядом с нами стоящих по шкале экономиках ФРГ либо Японии. Дело в том, что и другие страны не стоят на месте. Индонезия наступает на пятки всем. Население растёт, экономика развивается. Мы никогда об этом не должны забывать, — отметил Владимир Путин.

Результатом развития такой модели экономики должно стать снижение уровня импорта до 17 процентов ВВП к 2030 году. "В 1999 году доля импорта России достигала 26 процентов ВВП, а в 2023-м она составила 19 процентов ВВП, или 32 триллиона рублей. То есть, как я сказал уже, динамика абсолютно понятная и положительная", — уточнил президент.

БРИКС обладает большим потенциалом в присоединении новых участников. Президент рассказал, что сейчас прорабатывается формирование независимой платёжной системы в рамках БРИКС, неподвластной внешнему давлению. Что позволит бизнесу получить новый вектор развития.

Повышение пенсий

Новость, которую ждало большинство российских пенсионеров, также прозвучала на форуме в выступлении президента и была встречена бурными аплодисментами.

— Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо, — сказал Владимир Путин.

Бизнес

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

По словам Путина, сегодня Россия занимает четвёртое место в мире по производству мяса и увеличивает поставки этой продукции на внешние рынки. По мясу Россия вышла на стопроцентную обеспеченность собственными продуктами. Потребление мяса в России в 2023 году обновило рекорд и превысило 80 килограммов на человека. Для сравнения, в мире в среднем это 42–43 килограмма на человека.

Будет принят федеральный закон, который даст правовую базу креативной индустрии. Кроме того, за ликвидацию за свой счёт бесхозных свалок бизнес сможет получать землю под ними бесплатно.

Понижение налога для IT-компаний

Сегодня в регионах действует механизм инвестиционного налогового вычета. Он позволяет компаниям, которые вкладываются в развитие, уменьшить налог на прибыль. С текущего года вычет привязан к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Это даёт возможность управлять качеством инвестиций, стимулировать капитальные расходы на приоритетные направления.

— Необходимо установить ставку в 5% по налогу на прибыль для российских IT-компаний до 2030 года. Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям — в обновлении нуждается военная сфера, — сказал глава страны.

Авторы Андрей Боярко