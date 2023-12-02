В Управлении Президента отметили бурный рост креативных индустрий в России

В пятницу, 1 декабря, в Москве в концертном зале "Зарядье" прошла ежегодная церемония вручения III Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Директор премии Марина Абрамова поблагодарила всех участников и подчеркнула, что члены жюри увидели достойные и амбициозные проекты.

В Москве прошла церемония вручения российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Видео © LIFE

"Задача премии — повысить уровень креативного продукта в стране, и по итогам Russian Creative Awards я могу сказать, что уровень уже высокий, продукты российских креативных индустрий имеют высокий потенциал для дальнейшего развития и масштабирования как внутри страны, так и за её пределами", — отметила она.

Абрамова подчеркнула, что Russian Creative Awards — уникальное событие не только для России, но и для всего мира, так как в рамках одной премии собрались представители 16 отраслей, презентовавшие более тысячи проектов. По её словам, премия является источником вдохновения и показывает, каких высот может достичь российский креативный бизнес.

Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в свою очередь поздравил с победой всех представителей креативных индустрий. По его мнению, эта сфера развивается очень бурно.

"Для этого нужно создать условия, государство создаёт условия на федеральном уровне, Президентский фонд культурных инициатив финансирует проекты. В этом году — на 10 миллиардов рублей. Регионам нужна креативная база, чтобы опора, специальные меры поддержки были на местном уровне. И сегодня мы все её создаём", — подчеркнул он.

В этом году режиссёром церемонии стал театральный деятель, актёр, кинорежиссёр, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Он отметил, что мероприятие было построено на монологах известных исторических и культурных деятелей России. Одним из членов жюри стал актёр Константин Хабенский.

"Выбирать сложно. Когда находишься в жюри, приходится выбирать между прекрасным, оригинальным и необычным. Всегда это сложно. Но здесь прислали очень много заявок, из них был отобран шорт-лист. Кто-то вспоминал старое и забытое и пытался возобновить, потому что это действительно работает. Кто-то придумывал, пользуясь новыми технологиями, какие-то разработки", — рассказал Хабенский, добавив, что при выборе опирался на то, насколько тот или иной проект значим для помощи и развития детей в России.

В номинации "Детский проект года" победил семейный фильм "Чебурашка". Креативный директор "Союзмультфильма" Мария Савиных отметила, что этот персонаж стал уже народным супергероем. Она выразила удовлетворение, что "Чебурашка" всем нравится и получает заслуженное признание.