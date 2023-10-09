Москва стала лидером по развитию креативных индустрий в России

В последние 20 лет многие страны активно занимаются поддержкой креативных индустрий, и Россия не исключение. По оценке Агентства стратегических инициатив (АСИ), к 2021 году вклад креативных секторов в ВВП нашей страны составил 4,98%, а общий объём выручки — 10,7 трлн рублей, это 4,21% суммарного дохода всех организаций страны. Лидером по развитию креативных индустрий в РФ стала Москва. Но дело не только в масштабах и ёмкости рынка, как показало исследование журнала "Эксперт", ключевым фактором стал всё-таки правильно настроенный инструментарий поддержки.

По оценке НИУ ВШЭ, добавленная стоимость столичного креативного сектора уже в 2018 году составила 1,12 трлн рублей (54% добавленной стоимости всех творческих индустрий страны). К началу 2022 года в креативной экономике Москвы функционировало более 166 тысяч компаний и ИП.

Объяснить такой успех можно грамотными мерами поддержки. Так, в 2020 году столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития решил создать отдельную организацию для развития творческого бизнеса — Агентство креативных индустрий. АКИ работает как единое окно для всех представителей городского креативного предпринимательства и разрабатывает проекты с учётом их специфики бизнеса.

За неполные три года агентство провело около 40 крупных мероприятий и конкурсов. Из важных грядущих проектов можно выделить международный форум BRICS+ Fashion Summit и международную ярмарку non/fictio№ 25!.

Первое объединит профессионалов индустрии, специалистов в сфере лёгкой промышленности, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных уголков мира. Участниками саммита станут представители более 30 стран, в том числе с Ближнего Востока, из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.

Показ в рамках Московской недели моды. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков