Фестиваль "Российская креативная неделя. Москва Фест" собрал лидеров креативных индустрий из 19 стран мира

Международная деловая программа в рамках фестиваля «Москва Фест» проходит 7 июля в кластере «Ломоносов». Крупные индустриальные игроки из Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока обсудят актуальные тренды, кейсы и проблемы локального и глобального творческого бизнеса, а также развитие креативной экономики. Всего выступят 36 спикеров из 19 стран мира. Среди них — топ-менеджер Netflix India Ашиш Сингх; руководитель по маркетингу и дистрибуции UTV (Disney) и Viacom 18 (Paramount Global) Тануж Гарг из Индии; руководитель креативных агентств по Ближнему Востоку Google в 2015-2023 годах Алекс Брунори из ОАЭ, основатель Индонезийской недели моды Поппи Дарсоно и другие лидеры креативной сферы из дружественных России стран. Они обсудят новые направления в индустрии игр на примере Африки, коллаборации современных художников и модных домов, культурные феномены Южной Кореи в музыке и кино, международные проекты индийских кинематографистов и возможное участие в них России и другие актуальные темы.

В рамках фестивальной программы «Москва Феста» с 3 по 9 июля в павильоне «Мода» на Кузнецком мосту 8 индонезийских брендов под руководством президента Ассоциации модной индустрии Поппи Дарсоно представляют свои коллекции одежды и аксессуаров.

В Центральном парке культуры и отдыха имени М.Горького в павильоне «Таиланд» представители тайской делегации представят свою креативную продукцию в формате постоянно действующих выставок:

- текстиль Таиланда;

- традиционная тайская керамика и гончарная продукция;

- традиционные и современные ювелирные изделия;

- дизайнерские предметы интерьера и декора

В рамках фестиваля также проходят показы кино и анимационных фильмов из Таиланда. А в московской киносети «Каро 11 Октябрь» с 3 по 7 июля в рамках "Москва Феста" проходят дни белорусского кино.