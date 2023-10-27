Гендиректор News Media Иксанов вошёл в состав жюри премии креативных индустрий

Сфера креативных индустрий развивается с каждым годом всё активнее и является драйвером экономического роста. Об этом заявил генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов, комментируя старт заявочной кампании на ежегодную национальную премию Russian Creative Awards, которая отмечает лучшие проекты в креативных индустриях страны.

По словам Иксанова, который стал одним из членов жюри RCA, креативная индустрия — инклюзивная индустрия и умение видеть возможности там, где никто их не видит.

"Для медиа она стала неотъемлемой частью, так как мы создаём всё для людей и, чтобы по-прежнему оставаться на волне, используем новые технологии, внедряем интересные форматы, выходим за рамки привычного. Более того, СМИ влияют на развитие креативной индустрии и оказывают ей поддержку. Это как закрытый клуб, в который все хотят попасть и узнать, что происходит внутри" Максим Иксанов

Среди членов жюри также заявлены главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, гендиректор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова, заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, гендиректор "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров, председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва, директор Мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова, российский писатель и сценарист Александр Цыпкин и другие. Организатор мероприятия — АНО "Креативная экономика".

"Все номинации носят кросс-индустриальный характер: за награду в одной категории, например "Детский проект", могут побороться и сериал, и книга, и анимационный проект, и выставка. Главное — какой вклад они внесли в развитие детской аудитории нашей страны", — отметила президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова.